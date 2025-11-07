SHIHO＆秋山成勲、14歳長女『VOGUE KOREA』にモデルで登場「完璧にモデルだ」「美しい」 世界中から称賛の声
格闘家・秋山成勲（50）とモデル・SHIHO（49）の長女・サランちゃん（14）が6日、『VOGUE KOREA』の公式インスタグラムに登場。母譲りの凛々しい表情を披露している。
【写真】「写真の感じがとても良い」『VOGUE KOREA』に登場したSHIHOの長女・サランちゃん
投稿では（韓国語）「モデルという夢を見始めた10代少女の新しい表情を描き出した 『モデル チュ・サラン』が見せてくれた見慣れた顔の見慣れない温度、しっかりした視線を感じてみてください」とつづられ、クールな表情でカメラを見つめる姿が公開された。
風になびいた髪が印象的な妖艶なショット、髪をタイトにまとめ上げてダウンコートをまとったスタイリッシュなショット、すでに170センチあるという長身を生かした全身ショットなど、モデルとしての魅力を存分に発揮している。
この投稿を見た人からは「おー 最初の写真の感じがとても良い サラン最高」「サランきれい」「完璧にモデルだ」「うわー、サランとても美しい」などと、世界中から称賛するコメントが寄せられていた。
【写真】「写真の感じがとても良い」『VOGUE KOREA』に登場したSHIHOの長女・サランちゃん
投稿では（韓国語）「モデルという夢を見始めた10代少女の新しい表情を描き出した 『モデル チュ・サラン』が見せてくれた見慣れた顔の見慣れない温度、しっかりした視線を感じてみてください」とつづられ、クールな表情でカメラを見つめる姿が公開された。
この投稿を見た人からは「おー 最初の写真の感じがとても良い サラン最高」「サランきれい」「完璧にモデルだ」「うわー、サランとても美しい」などと、世界中から称賛するコメントが寄せられていた。