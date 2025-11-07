高市首相は7日から本格的な国会論戦となる初の予算委員会に臨んでいます。中継です。

高市首相は7日未明、異例と言える午前3時から勉強会を行い準備を進めました。一連の首脳会合で感じた各国のリーダーの印象を語りました。

自民党・斎藤健議員

「トランプ大統領に対して、習近平国家主席に対して、どのような印象にもってどのようなお付き合いができそうだとお感じになられたか」

高市首相

「率直にトランプ大統領の印象を申し上げますと、とても快活でユーモアのある方だなと思いました。それから習近平国家主席とは初めての会談でございましたが、懸案についても率直に議論し合える関係を構築することができたと考えております」

高市首相は韓国の李在明大統領については「日米韓の連携や今の戦略環境の中での日韓関係について問題意識を共有できるリーダーという印象を持った」と述べるなど首脳外交の成果を強調しました。

午後からは野党が質問に立ち物価高対策、政治とカネの問題などで厳しく追及する構えで勉強の成果がどう出るか論戦で試される事になります。