元HKT48で実業家の「ゆうこす」こと菅本裕子さん（31）が7日、X（旧ツイッター）を更新。今年3月の第1子長男の出産後の体重の変化を明かした。

「数日前たまたま横顔撮る機会があって、めっっっちゃスッキリしててびっくりした 産後80キロあって、目が開きづらくなったり、膝が痛くなったり、もう散々だったけど健康的に少しずつ減量してて結果出てきて嬉しい しかも筋力はキープどころか増えてる 偉すぎる…」と自画自賛した上で出産前後の横顔の写真をアップ。出産後はあご周りがシャープになっていた。

続けて別の投稿で「約3キロの子供がお腹から出てきたのに、出産後1キロも減らないし、息も苦しくて退院後に循環器内科行ったら即大学病院に入院だったんだよね 利尿剤を打つ生活になり、朝昼晩大盛りごはん+お菓子も食べながら、5日間で10キロ落ちて！なんと、水分で10キロでした 浮腫みってやばいよね...」とむくんだ両足の写真を公開。

そして「産前53キロ↓産後80キロ↓入院して5日で10キロ減（水分）↓筋トレ＆食事で半年で10キロ減 目標まであともう踏ん張り 筋力キープのまま、徐脂肪頑張る！」と体重推移を公開。この投稿に対し「着実に成果出てて本当にすごいです。努力の積み重ねが形になってて尊敬します。あともう少し、応援してます」「えっ？！80キロ？！」などと書き込まれていた。

菅本さんは22年12月、3人組バンド「Dios」のボーカルで元「ぼくのりりっくのぼうよみ」のたなか（27）と結婚した。