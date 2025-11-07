Photo: 小原啓樹

本当に賢いロボット掃除機って、君のことだったんだね。

ロボット掃除機をはじめ数々のスマート家電を使ってきた私の持論は、家事を本当に任せたいなら中途半端なモデルではなく、思い切ってハイエンドを選ぶべきということ。

鳴り物入りで導入したスマート家電に「けっきょく自分でやったほうがラクだった…」と後悔させられたこともありますし、ロボット掃除機に対しても100％信頼できていないというのが本音です。

そんな私が「安心してわが家の掃除を完全にお任せできるぞ」と思えたのが、Narwalの新シリーズ「Flow」の最初のモデルにしてハイエンド機の「Narwal Flow」。

市場を見回してもなかなか見当たらない最大吸引力22,000Paのパワーと、しっかりと圧力をかけて温水で拭き掃除をしてくれるクローラーモップ、そして障害物回避や汚れの検知に優れたAIが特徴で、エントリーモデルのロボット掃除機とは一味違う強力な清掃力と賢さを備えています。

「面」で水拭きしてくれるクローラーモップ

まず「Narwal Flow」本体を裏返してみると、ボディ後方はかなりの面積を水拭きモップ「クローラーモップ」が占めていることがわかります。

Photo: 小原啓樹 雑巾がけのように面で拭き掃除をするクローラーモップ

クローラーという名前がついているとおり、モップがショベルカーやブルドーザーなどの重機などに見られる履帯（りたい＝クローラー）のような面形状で、ここに45℃の温水を自動注水して床に＋12Nの圧力をかけながら拭き掃除をすることで、まるで人間が雑巾がけをするような水拭きを実現。本体内部でモップをすすぎながら掃除をするから、クローラーモップは常に清潔です。

Photo: 小原啓樹

床にこぼしてしまったジュースを拭き取らせてみたところ、カメラで汚れを自動検知するや、汚れを広げないようにモップがあるバック方向から水溜まりへ進入して拭き取り。これを何回か繰り返すことで見事に拭き上げてくれました。

また、クローラーモップは「EdgeReach™機能」によって本体右側にスライド伸長するので、壁際や障害物の際（きわ）に沿ってムラなく掃除してくれます。

雑巾がけというと、個人的にはお坊さんの修行を連想してしまって、どうしても「雑巾がけイコール苦行」というイメージがあったのですけれど、「Narwal Flow」を使ってみて、そんな苦行から解放された気分になれました。

部屋は隅々までキレイに。ロボット内部もキレイに

Photo: 小原啓樹

「Narwal Flow」は、ロボット掃除機の基本機能とも言えるゴミの吸引掃除もすぐれもの。

冒頭で紹介したように最大22,000Paという非常に強力な吸引力を持ちながら、一方でそこまで汚れていないフローリングなどは、ほどほどの吸引力で静かに優しく清掃。

ラグやカーペットに乗った際に自動発動する「カーペットブースト」や、汚れ検知機能「AI DirtSense™2.0」で特に汚れていると検知したポイントでは吸引力をアップさせるといったように、状況にあわせて緩急をつけられる賢さを持ち合わせています。

Photo: 小原啓樹

ゴミや埃を集めるサイドブラシは逆回転にも対応。さらに左右の長さが微妙に違っている点も、特筆すべきポイント。狭いところや部屋の隅に溜まりがちな埃を上手にかき出せるように、あえてブラシを非対称にしている設計です。

また、部屋だけでなく、ロボット掃除機自身の内部も自動でキレイにするのが、「Narwal Flow」のすごいところ。

水拭きも吸引も一台でこなしてくれるロボット掃除機って、掃除した後の本体内部は清潔に保たれているのだろうか…と気になりますが、「Narwal Flow」は本体内部に汚水攪拌機能があって、ゴミの沈殿やニオイの発生を防止してくれます。

圧倒的に賢い障害物回避力

清掃能力の高さもさることながら、個人的に「Narwal Flow」でもっとも驚かされたのは、圧倒的なほどの障害物回避力の高さです。小回りが利き、最大4cm（※）の段差を乗り越えられる機動性の高さを活かし、事前のマッピング時に設置されていた障害物を避けるなんてことは朝飯前。

（※1段の段差なら最大3cm、2段の段差なら最大4cmまで乗り越え可能。対象となる段差の素材や形状により、実際の段差乗り越え能力は異なる場合もあり）

Photo: 小原啓樹

掃除中にふと置いた物体であってもその場で認識・判断してぶつからずに回避してくれるのには、本当にびっくりさせられました。

Screen Shot: ワタナベダイスケ

しかも、掃除中に見つけた汚れや障害物はアプリのマップ上でも画像つきで教えてくれて、なんと掃除中にラグを敷くといったイレギュラーな状況でも、掃除しながら「このエリアにラグが敷かれた」とマップへ反映してくれます。どんだけ賢いんだ！

Photo: 小原啓樹

この賢さの秘密は、本体正面にあるデュアルRGBカメラと、毎秒10兆回（10TOPS）の計算能力を持つAIプロセッサを組み合わせた「ツインAIドッジ」搭載にあります。

これによって200種類以上の障害物を認識するだけでなく、散乱する液体やゴミの状態も見極めて、それぞれに適した清掃や回避などの運動を行なうのです。

ロボット掃除機の苦手分野「落ちているケーブル」を克服

ところで、従来のロボット掃除機といえば床に落ちているケーブルの認識が苦手分野でした。かくいう自分も、片付けが行き届いていなくてロボット掃除機にケーブルを噛み切られそうになった経験は数知れず。

Screen Shot: ワタナベダイスケ

「Narwal Flow」はそんなケーブル類の認識もバッチリで、椅子やベッドの脚などの通常の障害物とまったく同じように回避することができます。

Photo: 小原啓樹

上の写真では回避動作をわかりやすく見せるためにケーブルを束ねていますけれど、もっとケーブルを伸ばした状態でもなんら問題なし。

ケーブルが床に転がっていても大丈夫というだけで、外出時にロボット掃除機を起動する安心感が本当に段違い。出かける前の片付けが間に合わない…という忙しい日でも、「とりあえずロボット掃除機かけちゃおう！」という決心がつきます。

充実機能＆メンテナンスフリーなベースステーション

Photo: 小原啓樹

そんなわけで、私の書斎に鎮座している「Narwal Flow」。ふたつのカメラが並ぶ顔つきの親しみやすさもあってか、すっかり愛着がわいてきました。

ロボット本体の充電は当然として、ベースステーションでのごみ収集やモップの洗浄、温水乾燥といった動作音を極力おさえた超静音設計なので、まったく無音というわけではないですが仕事中でもそこまで気になることはありません。

掃除を終えたモップや水タンクはベースステーションから供給される80℃の温水による洗浄と殺菌が行なわれた後、ダストボックスまで含め40℃の温風で自動乾燥。臭いやカビの発生も防いで清潔さをキープしてくれます。

人間がやることと言えば、給排水タンクの水交換と約120日ごとのダストバッグのゴミ捨て、あとはフィルター掃除やちょっとした手入れ程度です。

ここしばらく「Narwal Flow」を毎日使用していますが、ほぼメンテナンスフリーと言っていいほどの手軽さもあり、すっかり手放せない存在となりました。掃除を本当に任せられる賢さって、こういうことなんだなという実感があります。

高級ロボット掃除機の価値を示した一台

Photo: 小原啓樹

ここまで紹介してきたように充実した機能性を持つ高級ロボット掃除機「Narwal Flow」。その価格は税込19万9800円と、Narwalのラインアップ内では高価格帯の製品ですが、それだけの価値が十分にあるのは間違いありません。2025年12月15日までの期間なら公式サイトで2万円引きの早割購入ができます。

また、AIチップを約150種類の物体を認識できるチップへと変更し、最大吸引力（20,000Pa）、クローラーモップの圧力（10N）といった一部スペックを見直して価格を税込18万9800円におさえた「Narwal Flow Performance」も、公式サイトとAmazonでの早割購入の対象です。

「スマート家電はハイエンドを選ぶべき」を持論とする私としても、これだけの機能が詰め込まれた「Flow」シリーズは文句なしに納得できる一台。これまで高級ロボット掃除機の必要性を感じていなかったという人にもおすすめできます。

Source: Narwal