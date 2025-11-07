【香川県】「写真で見るのとはまったく違う…」道の駅「瀬戸大橋記念公園」の魅力とは？ 瀬戸内海を一望できる
瀬戸大橋記念公園は、瀬戸内海に架かる世界最大級の橋梁（きょうりょう）群である瀬戸大橋の開通を記念して造られた広大な公園に併設された道の駅です。香川県側のたもとに位置し、瀬戸内海の多島美と、その上を走る瀬戸大橋の雄大な姿を間近で体感できます。
館内では、香川県の特産品やグルメが充実しており、ドライブの休憩所としてだけでなく、観光スポットとしても高い人気を誇っています。
また、園内には、瀬戸内海の景色を360度見渡せる瀬戸大橋タワーや、瀬戸大橋の歴史と技術を学べる記念館があり、橋の壮大さを感じることができます。展望台からの夕暮れの眺めは特に美しく、旅の思い出に最適な絶景スポットです。
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
「瀬戸大橋記念公園」周辺には何がある？道の駅の周囲は広大な瀬戸大橋記念公園として整備されており、芝生広場や水遊び場など、家族連れが楽しめる施設が充実しています。
