宇野昌磨、マクドナルドCM出演でツッコミ殺到「ゲーマーにしてはスケートが本格的すぎ」「『ナルド』呼び新しい」
プロフィギュアスケーターの宇野昌磨さんは11月6日、自身のX（旧Twitter）を更新。出演したハンバーガーチェーン・マクドナルドのCM映像へのコメントに、ツッコミが殺到しています。
【動画】“ゲーマーにしてはスケートが本格的すぎ”な宇野昌磨
コメントでは「ここまで不可能な『みんなも踊ってみてね』はみたことなくて草 あくまで『みんなできるよ！』っていう天使のスマイルがむしろ爽快」「マックvsマクド問題を回避する『ナルド』呼び新しい」「オリンピックメダリストで世界王者の自認がゲーマーなのおもろい」「回り過ぎてコーヒーになったゲーマーの人だ」「ゲーマーにしてはスケートが本格的すぎな気がします」と、ツッコミなどが寄せられました。
(文:多町野 望)
「天使のスマイルがむしろ爽快」マクドナルド公式Xが5日、「宇野昌磨さんが、プレミアムローストコーヒーのCM楽曲に合わせてスケートを披露…？みんなも真似してみてねー」とつづり、動画を投稿。宇野さんが曲に合わせてスケートをする姿です。宇野さんは6日に同ポストを引用し「ゲーマーにスケートさせるなんてナルドさんおもろい」とユーモアあふれる投稿をしています。
「有名な宇野昌磨選手のコスプレ」1日には「ハロウィンということであのフィギュアスケートで有名な宇野昌磨選手のコスプレをさせていただきました」とつづり、氷の上で寒そうに立つ自身のソロショットを投稿していた宇野さん。ファンからは「完成度は高いですが、ゲームを持っていないのでやり直し！」との声も上がっていました。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
