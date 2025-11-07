（画像提供：Digital Entertainment Asset Pte.Ltd）

スマートフォンで電柱を撮影しポイントを獲得するスマホゲーム「ピクトレ」が群馬県前橋市を舞台にしたアニメ「前橋ウィッチーズ」とのコラボイベントを今月１日から行われています。

「ピクトレ」はスマートフォンで電柱などのインフラ設備を撮影してポイントを競うゲームで、設備の異常を早期に発見することに役立てられています。今年２月には群馬など北関東３県を舞台に地域対抗のイベントも開かれるなどしています。

来月１日から開催される「前橋ウィッチーズ」とのコラボイベントは、参加者がアニメの登場人物「ユイナ＆ケロッペ」「アズ＆マイ」「チョコ＆キョウカ」 の３チームから自分の所属チームを選択し、ほかのチームとのスコアを競う方式で実施されます。

対象エリアは、前橋市内全域のおよそ５万５０００本の電柱で、電柱１本の撮影につき２０円相当のポイントが付与されるほか、ツタやツルの巻き付きがあるものは撮影１回につき１００円相当が付与されます。

ゲーム内で得たポイントは「アマゾンギフト券」などのに交換できるほか、前橋ウィッチーズのキャラクターと市内の名所が描かれたオリジナルポストカードと交換できるということです。