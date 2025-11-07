3児の母・滝沢眞規子、バラエティ豊かな5品の“作り置きおかず”に反響「どれも体によくておいしそう」「5品も完成 素晴らしい」「栄養バッチリですね」
3児の母でモデルの滝沢眞規子が、6日までに自身のインスタグラムを更新。「お休みの朝の作り置きです」と書き出し、色鮮やかでバラエティ豊かな“作り置き”料理を披露した。
【写真】「どれも体によくておいしそう」「栄養バッチリですね」滝沢眞規子が作った5品の“作り置きおかず”
滝沢は「ひじき煮、ほうれん草のナムル。一束湯でた ら沢山あったので残りは冷凍してお味噌汁などに入れます。蓮根のきんぴらとマカロニサラダ。紫芋のマッシュはメープルシロップと少しオリーブオイル、お塩ひとつまみで箸休め的な感じで作りました。家にあるナッツも入れとこ」（原文ママ）と“おかず”を紹介し、写真をアップ。さらに「適当に作っておいてお弁当と夕飯に少しづつ添えて頂きます」とも明かした。
コメント欄には「5品も完成 素晴らしいです」「どれも体によくておいしそう」「栄養バッチリですね」「素敵すぎます」「素晴らしいです」「おいしそー!!」「仕事に家事に育児に、完璧で凄すぎる!!」などの声が寄せられている。
