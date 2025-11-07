59歳・RIKACO、“お気に入り”ブランドアイテムを取り入れた秋コーデを披露「カッコいい」「ズッーっと憧れ」「最近更に綺麗になった気が…」
タレントのRIKACO（59）が5日、自身のインスタグラムを更新。ブランドアイテムを取り入れた“秋”のコーディネートを公開し、自然体の魅力を見せている。
【写真】「最近更に綺麗になった気が…」RIKACOが披露したブランドアイテムを取り入れた秋コーデ
投稿では、「秋だねー好きだなーこの季節 もう少し楽しみたいなぁー」とコメントを添え、白シャツに「リーバイス」のジーンズ、「エルメス」のベルトを合わせたシンプルで洗練された装いを披露。パールネックレスやボア素材のアウター、レオパード柄のパンプスなど、ひとつひとつのアイテムにセンスが光る。
動画には、愛犬を抱きながら柔らかくほほ笑む姿や、緑に囲まれた小道を颯爽と歩く姿も収められており、ナチュラルな秋の空気感を感じさせる。
コメント欄には、「白シャツとデニムを着こなしは最高」「やっぱりリカコさんは、白シャツとジーンズが一番似合います」「ズッーっと憧れのRIKACOさん」「いつもカッコいい」「最近更に綺麗になった気が…痩せましたか？」「プードルちゃんとおそろでかわいい」とメッセージが寄せられている。
