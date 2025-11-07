衆院予算委員会は７日午前、高市首相と全閣僚が出席して基本的質疑が始まった。

首相にとっては就任後初の「一問一答」方式での論戦となる。首相は街の書店が文化維持の観点から重要な役割を担っているとして、活性化に取り組む考えを示した。

自民党の斎藤健・元経済産業相は質疑で、全国の市区町村の４分の１以上が、書店が一つもない「無書店自治体」になっていると指摘し、「本を手にとる機会が子どもたちから失われることはゆゆしき事態だ」と述べた。自身が経産相時代、書店振興プロジェクトチームを設けて活性化に取り組んできた経緯も踏まえ、支援強化も求めた。

これに対し首相は、「書店は地域住民が多様な作品に触れる街の重要な文化拠点だ。美しい日本の伝統文化を守る観点からも役割は大きい」と、書店の重要性を強調した。

その上で、本につけるＩＣタグの導入促進や受発注システムの導入支援など、経産省などが策定した「書店活性化プラン」に基づく支援策を引き続き実施する考えを示し、「今後もしっかりと書店の活性化を進める」と語った。

首相は、看板政策の一つの「危機管理投資」については、「内閣の成長戦略の肝だ。世界共通の課題解決に資する製品、サービス、インフラを提供して我が国経済の成長を実現する」と意義を説明した。

新たに戦略分野と位置づける人工知能（ＡＩ）・半導体や造船など１７項目に関しては、関係閣僚や有識者による「日本成長戦略会議」を近く開き、検討中の総合経済対策に盛り込む具体策を議論する考えを示した。

地方活性化の観点から、投資促進策を講じた上で地方に投資を呼び込む必要性も強調した。

衆院予算委は１０、１１日にも予定され、参院予算委は１２〜１４日に開催される。