元プロレスラーでタレントの北斗晶、佐々木健介夫妻の家族ショットに注目が集まった。

北斗は７日までにインスタグラムで「健之介！！ ２７歳のお誕生日おめでとう」と長男・健之介さんを祝福。「＃母になった日＃長男＃おめでとう」とハッシュタグを付け、長男夫妻や孫とにぎやかなファミリー写真をアップした。

フォロワーからは「息子さん、ますますお父さんに似てきましたね」「家族団欒（らん）で楽しそう」「こんなに立派な青年になられて」「同居されてるんですか？」「凛々（りり）しい２７歳」などの声が寄せられている。

健之介さんは２０２２年４月に女子プロレスラーの凛と結婚。映画監督を目指してカナダに移住し、日本時間２３年８月１０日に第１子女児である寿々（すず）ちゃんが誕生した。今年７月には凛が「実はカナダから日本へ拠点を移しました」と帰国したことを報告。「寿々の保育園や幼稚園のことだったり、先々に始まる学校のこと。そして私達夫婦の個々の目標などを考えた時にカナダにいるよりも、日本にいた方がいいのかなと言う話しになり帰国を決めました」と説明した。