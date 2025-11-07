日本ハムが７日、２０２６年シーズンのコーチングスタッフを発表した。今季２軍打撃コーチを務めた横尾俊建氏が１軍打撃コーチに昇格し、今季巨人で外野守備兼走塁コーチを務めた松本哲也氏が野手コーチに就任する。また、新たに投手コーディネーターとして、今季２軍投手コーチを務めた金子千尋氏が、野手コーディネーターとして今季２軍打撃コーチだった佐藤友亮氏が就任する。今季１軍データ分析担当兼走塁コーチを務めた代田建紀氏はベースボールオペレーション部ベースボールオペレーションに配置転換する。陣容は以下の通り。

１軍

監督 新庄 剛志

ヘッドコーチ 林 孝哉

投手コーチ 武田 久

投手コーチ 加藤 武治

打撃コーチ 横尾 俊建

バッテリーコーチ 山田 勝彦

内野守備走塁コーチ 谷内 亮太

外野守備走塁コーチ 森本 稀哲

野手コーチ 松本 哲也

投手コーディネーター 金子千尋

打撃コーディネーター 佐藤友亮

２軍

監督 稲葉 篤紀

総合コーチ 清水 雅治

投手コーチ 浦野 博司

投手コーチ 江口 孝義

打撃コーチ 小田 智之

バッテリーコーチ 的場 直樹

内野守備走塁コーチ 岩舘 学

外野守備走塁コーチ 紺田 敏正