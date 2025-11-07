ソリトン、1-9月期(3Q累計)経常が78％増益で着地・7-9月期も4.7倍増益

ソリトンシステムズ <3040> [東証Ｐ] が11月7日昼(11:30)に決算を発表。25年12月期第3四半期累計(1-9月)の連結経常利益は前年同期比78.1％増の19.1億円に拡大し、通期計画の22億円に対する進捗率は87.0％に達し、5年平均の64.1％も上回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-12月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比73.5％減の2.8億円に大きく落ち込む計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比4.7倍の11.3億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の8.4％→20.6％に急改善した。



