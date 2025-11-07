ÄÅ»³»Ô¤Î»ñºàÃÖ¤¾ì¤Î¥·¥ç¥Ù¥ë¥«ー¤Ê¤É¤¬¾Æ¤±¤ë¡¡Êü²Ð¤Îµ¿¤¤¤ÇÃË¤òÂáÊá¡¡²¬»³
ÄÅ»³·Ù»¡½ð
¡¡ÄÅ»³»Ô¤Î»ñºàÃÖ¤¾ì¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤Æ¥·¥ç¥Ù¥ë¥«ー¤Ê¤É¤ò¾Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÄÅ»³»ÔÅì°ìµÜ¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË(35)¤¬·úÂ¤ÊªÅù°Ê³°Êü²Ð¤Îµ¿¤¤¤Ç6Æü¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï2025Ç¯8·î25Æü¸á¸å10»þ15Ê¬¤´¤í¡¢ÄÅ»³»Ô¤Î·úÀß²ñ¼Ò¤Î»ñºàÃÖ¤¾ì¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¡¢¥·¥ç¥Ù¥ë¥«ー¤È»ñºà¤Î±¿ÈÂ¼Ö¡¢¥Ñ¥¤¥×Ìó50ËÜ¤Î·×Ìó572Ëü±ßÁêÅö¤ò¾Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·úÀß²ñ¼Ò¤Ë¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¶á¤¯¤òÄÌ¤Ã¤¿½÷À¤«¤é¡Ö½Åµ¡¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ë¹¾ì¤Ç¡¢Âç¤¤Ê¥Ñ¥¤¥×¤¬±ê¤ò¾å¤²¤ÆÇ³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢·Ù»¡¤¬ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤òÄ´¤Ù¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÃË¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÃË¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤¬Êü²Ð¤Ë»È¤ï¤ì¤¿Æ»¶ñ¤ä²Ð¤¬¤Ä¤¤¤¿¾ì½ê¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄÅ»³»Ô¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯12·î¤´¤í¤«¤éÊü²Ð¤È¤ß¤é¤ì¤ë²Ð»ö¤¬Ê£¿ô·ïµ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤Ï¡¢º£²ó¤È¼ê¸ý¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÃË¤ÎÈÈ¹Ô¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£