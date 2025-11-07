アジア株下落、米ハイテク安や景気減速懸念 上海株は下値限定的「独身の日」消費回復期待



東京時間11:14現在

香港ハンセン指数 26249.03（-236.87 -0.89%）

中国上海総合指数 4001.97（-5.79 -0.14%）

台湾加権指数 27729.06（-170.39 -0.61%）

韓国総合株価指数 3944.88（-81.57 -2.03%）

豪ＡＳＸ２００指数 8799.00（-29.27 -0.33%）



アジア株は総じて下落、前日の米株安が懸念されている。



米エヌビディアとパランティアはきのうも下落した。「世紀の空売り」バーリ氏のAI空売り報告が引き続き懸念されているようだ。10月の米人員削減数が過去20年間で最多となったことを受け米景気減速もやや懸念されている。



米中摩擦緩和や中国消費拡大期待は支え。



11月11日の中国「独身の日」セールに伴う消費回復が期待されている。不動産市場低迷や若者の高い失業率、米中貿易戦争などを受け消費者心理が冷え込んでいる中、アリババなど電子商取引大手は大規模セールを実施、最大で5週間続く見通しだ。



上海株は下げ限定的、消費者サービスや生活必需品関連の一角が上昇している。



韓国株は大幅反落。LGディスプレイやLG電子、サムスン電子、SKハイニックスなどハイテク関連が総じて下落している。



香港株市場でもアリババやJDドットコム、美団、テンセントホールディングス、快手科技などハイテク関連が下落している。バイドゥは0.35%安と下げ限定的。ドイツ銀行が投資判断を「ホールド」から「バイ」に引き上げたことが材料視されており、下値では買いがみられる。

