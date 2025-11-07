大相撲九州場所（9日初日・福岡国際センター）の取組編成会議が7日行われ、大関獲りの足固めとなる新関脇・安青錦（21＝安治川部屋）は初日に霧島（29＝音羽山部屋）、2日目に若元春（32＝荒汐部屋）との対戦が組まれた。

新三役の先場所、11勝して迎える三役2場所目。高田川審判部長（元関脇・安芸乃島）は会議後、安青錦の大関獲りについて「（先場所で）扉は握りましたから、開いて入るだけ。今場所どういった相撲を取るか楽しみ。周りも研究してくるでしょうから」と語った。

扉を握るのが起点で、開くのは足固め、そして入れれば昇進。今場所はその第2段階と見られるが、15日制が定着した1949年夏場所以降最長、新入幕の春場所以来4場所連続2ケタ勝利した実績から、12勝以上して優勝争いに絡めばどうなるのか？ 仮定の問い掛けには「（場所を）見ていかないと分からない。今どうこういう話じゃない」と明言を避けた。

大関昇進の目安は三役で3場所33勝。2場所前の名古屋場所は東前頭筆頭だった。西小結とは半枚差だけに、目安を度外視できる相撲内容、成績を挙げられれば話題になる。その推移を見守ろうとの主旨と受け止められる。

この日、所属する安治川部屋の稽古は休み。「（番付表には）もっと大きな文字がある」と新関脇昇進に満足しない意欲を語った安青錦の15日間が、間もなく幕を開ける。