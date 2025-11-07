本田翼、秋の“超ミニ”私服コーデに反響 お気に入りの透け感ストッキングで美スタイル際立つ「美脚すぎませんか!!」「ばっさーの着こなし本当ステキ」
俳優の本田翼（33）が5日、自身のインスタグラムを更新。「#ootd」のハッシュタグとともに、スラリと長い脚を大胆にのぞかせた秋らしい私服コーデを披露した。
【写真】「美脚すぎませんか!!」「ばっさーの着こなし本当ステキ」本田翼の私服コーデ
大ぶりのカーディガンに超ミニ丈のボトムス、足元にはローファーをあわせたスタイルで、ブラック・ブラウン系の落ち着いたカラーで統一されている。
ポイントは、絶妙な透け感のあるストッキングで「このpoloのストッキングはこういう系ではけっこう伝線しにくいのとサイズが2種類から選べるからめちゃくちゃおすすめなのといろが黒だけじゃなくグレーもあるっていうのもポイントで去年からめちゃくちゃ愛用してます」と力説。この日、自身が履いているのは「グレー（正式名称はダークチャコール）」と明かしている。
コメント欄には「ばっさー可愛い お似合いです」「素敵です 綺麗です」「ばっさー美脚コーデかわいい」「足キレイ」「足長い」「美脚すぎませんか!!」「ばっさーの脚見せコーデ好きです」「オシャレ可愛い」「ばっさーの着こなし本当ステキ」「ストッキングめっちゃいい 翼ちゃんの真似しよ」など、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「美脚すぎませんか!!」「ばっさーの着こなし本当ステキ」本田翼の私服コーデ
大ぶりのカーディガンに超ミニ丈のボトムス、足元にはローファーをあわせたスタイルで、ブラック・ブラウン系の落ち着いたカラーで統一されている。
ポイントは、絶妙な透け感のあるストッキングで「このpoloのストッキングはこういう系ではけっこう伝線しにくいのとサイズが2種類から選べるからめちゃくちゃおすすめなのといろが黒だけじゃなくグレーもあるっていうのもポイントで去年からめちゃくちゃ愛用してます」と力説。この日、自身が履いているのは「グレー（正式名称はダークチャコール）」と明かしている。
コメント欄には「ばっさー可愛い お似合いです」「素敵です 綺麗です」「ばっさー美脚コーデかわいい」「足キレイ」「足長い」「美脚すぎませんか!!」「ばっさーの脚見せコーデ好きです」「オシャレ可愛い」「ばっさーの着こなし本当ステキ」「ストッキングめっちゃいい 翼ちゃんの真似しよ」など、さまざまな反響が寄せられている。