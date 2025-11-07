お笑いコンビ「トータルテンボス」の藤田憲右（49）と大村朋宏（50）が、6日放送のABCテレビ「やすとものいたって真剣です」（木曜後11・17）にVTR出演。全国ツアーを毎年続けている理由を語った。

今回は「ツートライブ」たかのりと周平魂が、「トータルテンボス」の2人をゲストに迎え、大阪の穴場グルメスポットを車で巡るおもてなし企画。飲食店で食事をしながら藤田は「こないだも大村と話したんだけど」と切り出し、「新ネタを作って全国ライブをやるのって、芸人にとってどう転んでもいいことなワケ。正しいことをしてる」と打ち明けた。

そして「ちゃんと絶対的に正しいコレをやってるからこそ、YouTubeとかをできるんだなっていう」と告白。「それ（ライブ）をやらなくなって、こっち（YouTube）だけやってるのはどうなの？って。不当に金をもらっちゃうことになる、っていう感覚があるよね」という藤田だったが、大村は「新ネタを作ってツアーに向けてるけど、やっぱり弊害は出てる」と指摘。相方・藤田について「ハーレーとか二郎系の知識でパンパンだから、全然（ネタを）覚えない」と明かし、笑わせた。

2人ついて、番組MCの海原ともこは「私らのイメージでは、東京スタイルの漫才師の人で大阪でウケるのは、トータルテンボスが初めてのイメージ」と評価。VTR中のやり取りに「地に足がしっかり付いてる感じやねんけど、藤田君とかは凄い純粋というか、天然っていうかフワッとしたところがあるから、凄い面白いよね」と笑うと、海原やすよは「ツアーやってる理由がアレって、誰も思わへんやん」と感心していた。