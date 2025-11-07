７日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」では、ついにトキ（高石あかり）がヘブン（トミー・バストウ）の女中になることを決心する。

三之丞（板垣李光人）から生活の窮状を聞いたトキは、タエ（北川景子）とともに松野家で一緒に住もうと誘うが、三之丞はそれを断る。そして冬が来る前になんとか生活を立て直さなければ「凍死…その前に餓死かな」などといい、トキを心配させる。

さらにトキは、物乞いをしているタエが、施しを受け土下座している姿を見てしまう。初めて見たときは頑として頭を下げず、施した男から頬をはたかれていたが、背に腹はかえられなくなったのか…。その姿を見たトキは、ヘブンの女中になることを決心し、錦織（吉沢亮）に女中になると告げに行く。

錦織は、初めてトキを女中に誘ったときに月給２０円と話していた。花田旅館の女中・ウメの月給は９０銭。小学校教師となったサワの月給は４円などとドラマの中で紹介されている。

舞台の明治２０年代は１円が今の３万円程度の価値があったと言われており、女中の月給２０円は、単純計算で現在では６０万円ということになる。ウメやサワの月給と比べ破格であることは一目瞭然。

これだけあれば、松野家はもちろん、タエと三之丞の生活も助けてあげることができるはず。タエはトキにとって生みの母であることから、トキが、らしゃめんとも言える女中となる決心をしたのもうなづける。

次週はいよいよ女中業が始まる。どんな１週間となるのか。