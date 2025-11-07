ドジャースのウィル・スミス捕手が６日（日本時間７日）、米ＮＢＣ「Ｔｏｄａｙ」にインタビュー出演。ワールドシリーズ連覇は妻の・カラさんの存在が大きかったことを明かした。

前日に慈善活動の一環として、チキンフィンガーで有名な「Ｒａｉｓｉｎｇ Ｃａｎｅ’ｓ」で店員役を務めたスミス。インタビューはその際に撮影されたとみられ、妻のカラさんについて「彼女から学ぶことはたくさんある。本当に彼女は最高で、いつもフルタイムで頑張っている」と感謝の思いを口にした。

今はオフに入ったが、「オフシーズンでもあっても、これからスプリングトレーニングの準備だったり、練習もあるからね」とスミス。さらに長女・シャーロットちゃんと次女・レイトンちゃんは父の職業を理解しているか？の問いには「下の子はまだ１歳だから。上の子は何となく理解していると思う。彼女は紙吹雪で遊ぶのが大好き」と語った。

シャーロットちゃんはワールドシリーズ後にグラウンドで降りてきて、パパの中継をサブモニターで見つめる姿が全米に届けられた。ドジャースファンの間では注目を集めていたが、これをきっかけに全米の野球ファンからも「かわいい」の声が多く集まった。

スミスの登場曲は毎年、妻・カラさんが選んでいるというエピソードも紹介された。今シーズンは長女・シャーロットちゃんのお気に入りの一曲でゲームに登場したこともあった。

妻の支えに感謝し、「彼女は最高です」とワールドシリーズ連覇の要因に挙げたスミス。家族愛にあふれる正捕手らしい言葉だった。