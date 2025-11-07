教員グループが女子児童を盗撮し、画像を共有していた事件で、愛知県警は新たに岡山県の教諭を逮捕しました。逮捕者は7人目でこれでメンバー全員が摘発されました。

【写真を見る】｢お宝のようなものなので…｣ “盗撮画像共有事件” 7人目の逮捕者は岡山県の教諭･甲斐海月容疑者(27) グループは｢ロリコン教師で集まれるのはうれしい｣などのコメントし合う

けさ送検された、岡山県備前市立小学校の教諭･甲斐海月容疑者27歳は、少女が着替えをする動画1点を所持した疑いがもたれています。

甲斐容疑者は容疑を認めていて、ほかの教員らが逮捕された報道を見て動画などの処分を始めていましたが、「お宝のようなものなので処分するのが惜しかった」と話していると言うことです。

SNSで女子児童の盗撮画像を共有していた教員グループのメンバーは、5都道県の7人で、これで全員が逮捕されたことになります。



グループは、名古屋市の小学校元教諭･森山勇二被告が去年8月ごろに開設し、「ロリコン教師で集まれるのはうれしいです」「捕まらないようにしましょうね」などとコメントし合っていたということです。