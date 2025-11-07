ラウンドワン、今期最終を3％下方修正

ラウンドワン <4680> [東証Ｐ] が11月7日昼(11:30)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結最終利益は前年同期比1.8％増の88.5億円となった。

しかしながら、併せて通期の同利益を従来予想の184億円→178億円(前期は154億円)に3.3％下方修正し、増益率が19.8％増→15.8％増に縮小する見通しとなった。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終利益は前年同期比33.8％増の89.8億円に拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結最終利益は前年同期比2.8％増の54.4億円となったが、売上営業利益率は前年同期の18.4％→18.3％とほぼ横ばいだった。



株探ニュース

