合計20匹もの子ネコが自宅前に遺棄…多発する捨てネコ問題に立ち向かう13歳の少女

ありとあらゆる“ネコいぬ情報”をワイドショー形式で紹介する情報バラエティ『ネコいぬワイドショー』（BS朝日）。

【写真】リピーター殺到！ネコカフェが併設された人気マッサージ店

11月7日（金）放送の同番組では、「マッサージ店とネコカフェを行き来する看板ネコ」や「捨てネコ問題に立ち向かう13歳」などを紹介する。

◆癒やしが2倍に!?

千葉県市川市にある人気のマッサージ店。この店では施術中、客の足元で眠る人懐こいネコちゃんが大人気だ。

もみほぐしとセットで、看板ネコのかわいさに癒やされる客が続出し、リピーターが殺到しているという。

さらに、この店はただのマッサージ店でなく、5匹のネコたちがマッサージ店と併設されたネコカフェを自由に行き来しているのだとか。

「体のほぐし」と「心の癒やし」が同時に体験できるこのユニークな仕組みはどのように生まれたのか？ 人もネコも嬉しい、最高の癒やしスポットを紹介する。

◆捨てネコ問題をなくすため…

番組で以前紹介した、大阪で保護ネコ活動に取り組む13歳の少女。

先日、彼女の自宅前に合計20匹もの子ネコが、立て続けに遺棄されるという衝撃の事件が発生した。

ほんのわずかな時間に捨てられたネコたちを前に、迷うことなく保護を決意した少女と母親。それからは懸命に子ネコたちの世話に追われながら譲渡先を探す日々を送っている。

多発する捨てネコ問題をなくすためにできることとは…親子の活動を追う。