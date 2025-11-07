¥¢¥ë¥Á¥ó¥Ü¥ë¥É¡¢¹ÄÄë¤äµÜÄî¤Î¿Í¤ò´î¤Ð¤»¤ë¤¿¤á¤ËÉÁ¤¤¤¿¾ÓÁü²è¡¢²óÅ¾¤µ¤»¤ë¤ÈÊÌ¤Î³¨¤¬Éâ¤«¤Ö¡ÖµÕ¤µ³¨¡×¤òÆÉ¤ß²ò¤¯
¥¢¥ë¥Á¥ó¥Ü¥ë¥É¤Ï¹ÄÄë¤äµÜÄî¤Î¿Í¡¹¤ò´î¤Ð¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Â¦¶á¤¿¤Á¤ò¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°ì¸«ÀÅÊª¤ä»®¤Ë¾è¤Ã¤¿ÎÁÍý¤Ë¸«¤¨¤ë³¨¤òµÕ¤µ¤Þ¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¿ÍÊª¤¬¸½¤ì¤ë¡ÖµÕ¤µ³¨¡×¤Ê¤É¡¢³Ú¤·¤¤¥¤¥ê¥å¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¸¡áÅÄÃæµ×Èþ»Ò¡¡¼èºà¶¨ÎÏ¡á½ÕÅõ¼Ò¡Ê¾®À¾âÃÍ³Èþ¡Ë
¡Ô»Ê½ñ¡Õ¡¡À©ºîÇ¯ÉÔ¾Ü¡¡ÌýºÌ¡¦¥«¥ó¥ô¥¡¥¹¡¡97¡ß71cm¡¡¥¦¥×¥µ¥é¡¢¥¹¥³¡¼¥¯¥í¥¹¥Æ¥ë¾ë¡¡
¼Âºß¤Î¿ÍÊª¤ò¡Ö´ó¤»³¨¡×¤ÇÉ½¸½
¡¡¥¢¥ë¥Á¥ó¥Ü¥ë¥É¤Ï¼Âºß¤·¤¿¹ÄÄë¤ÎÂ¦¶á¤ò¡¢¤½¤Î¿ÍÊª¤Î¿¦¶È¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë´ó¤»³¨¤ÇÉÁ¤¤¤¿¾ÓÁü²è¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎËÜ¤Ç¿ÍÊª¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ô»Ê½ñ¡Õ¡ÊÀ©ºîÇ¯ÉÔ¾Ü¡Ë¤Ç¤¹¡£1621Ç¯¤ÎÌÜÏ¿¤Ëµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Û¤«¤ÎºîÉÊ¤ËÈæ¤Ù·Ý½ÑÅª¤Ê¿å½à¤¬Îô¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥³¥Ô¡¼¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¤Ï¶µÍÜ¤Î¤¢¤ë¼ý½¸²È¤Ç¤¢¤ê²Ê³Ø¼Ô¤Î¥ô¥©¥ë¥Õ¥¬¥ó¥°¡¦¥é¥Ä¥£¥¦¥¹¤À¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¯¥·¥ß¥ê¥¢¥ó2À¤¤Î¥¯¥ó¥¹¥È¥«¥ó¥Þ¡¼¡ÊÄÁÉÊ¤ò½¸¤á¤¿Éô²°¡Ë¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎËÜ¤ò¼ý½¸¤·¤Æ¿Þ½ñ´Û¤âÃÛ¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó½ñ¤¤¤¿¿ÍÊª¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÈ¤ê¤è¤¬¤ê¤Ç¤¦¤Ì¤Ü¤ì¤¬¶¯¤¯¡¢¼þ°Ï¤ÎÓÞ¾Ð¤ÎÅª¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¥¢¥ë¥Á¥ó¥Ü¥ë¥É¤ÏÈà¤ò¥â¥Ç¥ë¤ËÁª¤ó¤À¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÔË¡Î§²È¡Õ1566Ç¯¡¡ÌýºÌ¡¦¥«¥ó¥ô¥¡¥¹¡¡64¡ß51cm¡¡¥¹¥È¥Ã¥¯¥Û¥ë¥à¹ñÎ©Èþ½Ñ´Û
¡ÔË¡Î§²È¡Õ¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹½Ð¿È¤Î½¡¶µ³Ø¼Ô¥¸¥ã¥ó¡¦¥«¥ë¥ô¥¡¥ó¤òÉ÷»ÉÅª¤ËÉÁ¤¤¤¿¾ÓÁü²è¤À¤È¤·¤Æ¸øÉ½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢1957Ç¯¡¢16À¤µª¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î·Ý½Ñ²È¤Ç¤¢¤êÈþ½ÑÉ¾ÏÀ²È¤Î¥¸¥ç¥ô¥¡¥ó¥Ë¡¦¥Ñ¥ª¥í¡¦¥í¥Þ¥Ã¥Ä¥©¤È¡¢¥í¥Þ¥Ã¥Ä¥©¤ÈÆ±»þ´ü¤Î¿ÍÊ¸³Ø¼Ô¤Ç¤¢¤ê»í¿Í¤Î¥°¥ì¥´¥ê¥ª¡¦¥³¥Þ¥Ë¡¼¥Ë¤¬¡¢¤³¤Î³¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ëµÏ¿¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿ÀÀ»¥í¡¼¥Þ¹ÄÄë°ìÂ²¤ÎºâÌ³¸ÜÌä¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¥è¥Ï¥ó¡¦¥¦¥ë¥ê¥Ò¡¦¥Ä¥¡¥¸¥¦¥¹¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥Þ¥Ã¥Ä¥©¤Ï¡ÖÉ¡¤ÏÄ»¡¢³Ü¤Ï¥Þ¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñ¹ç¤Ë¡¢´é¤Î¤Û¤«¤ÎÍ×ÁÇ¤â°Û¼ï¤ÎÃÜÎà¤«¤éÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½ñ¤µ¤·¡¢¥³¥Þ¥Ë¡¼¥Ë¤Ï¡Ö¹ÄÄë¤ÎÌ¿¤ò¼õ¤±¤ÆÉÁ¤¤¤¿¾ÓÁü²è¤Ï¤¢¤ë³Ø¼Ô¤òÓÞ¾Ð¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢´é¤ÏÇßÆÇ¤Ë¿ª¤Þ¤ì¤Æ¤È¤Æ¤â¤Ò¤É¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²è²È¤Ï´é¤ò¿©Æù¤ÈÍÈ¤²¤¿µû¤Ç¹½À®¤·¤¿¡£Ã¯¤¬¸«¤Æ¤â°ìÌÜ¤Ç¤½¤ÎË¡Î§²È¤È¤ï¤«¤Ã¤¿¡×¤È½ñ¤µ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢²èÃæ¤Î2ºý¤ÎËÜ¤Ë¤ÏÃæÀ¤¤ÎË¡³Ø¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¥¹¡¦¥Ç¡¦¥¤¥¼¥ë¥Ë¥¢¤òÉ½¤¹¡ÖISERNIA¡×¤È¡¢¥Ð¥ë¥È¥í¥¹¡¦¥À¡¦¥µ¥Ã¥½¥Õ¥§¥Ã¥é¡¼¥È¤òÉ½¤¹¡ÖBARTHO¡×¤È¤½¤ì¤¾¤ì½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤Î¿ÍÊª¤¬Ë¡³Ø¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Å¨¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥Ä¥¡¥¸¥¦¥¹¤òÉ÷»É¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÉÁ¤¤¤¿¾ÓÁü²è¤Ï¡¢¹ÄÄë¤ò½½Ê¬¤Ë³Ú¤·¤Þ¤»¤¿¤È¡¢¥³¥Þ¥Ë¡¼¥Ë¤Ï½ñ¤»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë´ó¤»³¨¤Ï¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹´ü¤Ë¤âÀèÎã¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤â²ÎÀî¹ñË§¤¬¿Í´Ö¤ÎÂÎ¤Ç´é¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹¾¸ÍËö´ü¤ÎÉâÀ¤³¨»Õ¤¿¤Á¤ÏÀ¾ÍÎ²è¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¹ñË§¤ÏÀ¾ÍÎ²è¤Î¸¦µæ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¹ñË§¤ÏÀ¾ÍÎ¤ÎÆ¼ÈÇ²è¤ò¿ôÉ´Ëç½êÍ¤·¡¢À¾ÍÎ²è¤ò½¬¤¤¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢º¿¹ñ»þÂå¤Î¹¾¸Í¤Ë¥¢¥ë¥Á¥ó¥Ü¥ë¥É¤Î³¨¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¹ñË§¤¬¸«¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¢¥ë¥Á¥ó¥Ü¥ë¥É¤Î´ñÁÛ¤ÎºîÉÊ¤¬¡¢¹¾¸Í¤Î³¨»Õ¤¿¤Á¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤è¤ê°ìÁØ¡¢¥¢¥ë¥Á¥ó¥Ü¥ë¥É¤ÎºîÉÊ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
²ÎÀî¹ñË§¡Ô¤ß¤«¤±¥Ï¥³¥Ï¤ð¤¬¤È¤ó¤À¤¤¡µ¿Í¤À¡Õ¡¡¹¾¸Í»þÂå¡¡ÂçÈ½¶Ó³¨¡¡37¡ß25.5cm¡¡Åìµþ¹ñÎ©ÇîÊª´Û¡¡½ÐÅµ¡§
´Ñ¤ë¼Ô¤Ë¾Ð¤¤¤È¶Ã¤¤òÍ¿¤¨¤¿¡ÖµÕ¤µ³¨¡×
¡¡´°àú¤Ê³¨¤ò¾å²¼¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹¤È¡¢Á´¤¯°ã¤¦³¨¤¬¸½¤ì¤ë--¥¢¥ë¥Á¥ó¥Ü¥ë¥É¤¬ÉÁ¤¯¡ÖµÕ¤µ³¨¡×¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÀöÎý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÔÄí»Õ¡¿ÌîºÚ¡Õ¤Ç¤Ï¡¢¼«Á³¼çµÁÅª¤ÊÀÅÊª²è¤È¤·¤ÆÄ¯¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ë¡¢ÌîºÚ¤ÎÆþ¤Ã¤¿¤¿¤é¤¤¤ò180ÅÙ²óÅ¾¤µ¤»¤ë¤È¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¿ÍÊª¤Î´é¤Ë¤Ê¤ê¡¢´Ñ¤ë¼Ô¤Ë¾Ð¤¤¤È¶Ã¤¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ÔÄí»Õ¡¿ÌîºÚ¡Õ¡¡À©ºîÇ¯ÉÔ¾Ü¡¡ÌýºÌ¡¦ÈÄ¡¡35.8¡ß24.2cm¡¡¥¯¥ì¥â¥Ê»ÔÎ©Èþ½Ñ´Û
¡¡ÌÜ¤Ï¥Ø¡¼¥¼¥ë¥Ê¥Ã¥Ä¡¢É¡¤Ï¥é¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¡¢ËË¤Ï¥¿¥Þ¥Í¥®¤ä¥«¥Ö¡¢¥¥Î¥³¤Ï¿°¤Ç¤¹¡£¥Þ¥¯¥·¥ß¥ê¥¢¥ó2À¤¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¤³¤Î¤Û¤«¡¢²Ö¤¬À¸¤±¤é¤ì¤¿²ÖÉÓ¤òµÕ¤µ¤Ë¤¹¤ë¤È³ê·Î¤Ê´é¤Ë¤Ê¤ëºîÉÊ¤â¤¢¤ë¤³¤È¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¡ÔÄí»Õ¡¿ÌîºÚ¡Õ¤Ï¥ß¥é¥Î¤ÎÌá¤Ã¤¿1587Ç¯°Ê¹ß¤ÎºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ô¥³¥Ã¥¯¡¿Æù¡Õ¡¡À©ºîÇ¯ÉÔ¾Ü¡¡ÌýºÌ¡¦ÈÄ¡¡52.5¡ß41cm¡¡¥¹¥È¥Ã¥¯¥Û¥ë¥à¹ñÎ©Èþ½Ñ´Û
¡Ô¥³¥Ã¥¯¡¿Æù¡Õ¤Ç¤Ï¡¢¶âÂ°À½¤Î¤ª»®¤Î¾å¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥í¡¼¥¹¥È¤·¤¿ÆùÎà¡¢¤½¤Î¾å¤«¤éÎ¾ÏÓ¤Ç³¸¤òÈï¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò180ÅÙ²óÅ¾¤µ¤»¤ë¤È¡¢Ë¹»Ò¤òÈï¤Ã¤¿ÃËÀ¤Î´é¤¬¸½¤ì¤Þ¤¹¡£¥í¡¼¥¹¥È¤µ¤ì¤¿Ä»¤ÎÆ¬¤ÈÆ¹ÂÎ¤ÏÃËÀ¤ÎÌÜ¤ÈÉ¡¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¤Î¥°¥í¥Æ¥¹¥¯¤ÊÆ¬Éô¤ÎÃËÀ¤¿¤Á¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÉÔµ¤Ì£¤Ê¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹ÄÄë¤Î²È»ö¤ò¼è¤ê»ÅÀÚ¤ê¡¢¿©»ö¤äµë»Å¤ò´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤¿¼Âºß¤¹¤ë¿ÍÊª¤Î¾ÓÁü¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÖµÕ¤µ³¨¡×¤Ï¡Ö¤À¤Þ¤·³¨¡á¥È¥í¥ó¥×¡¦¥ë¥¤¥¨¡Ë¡×¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¸Å¤¯¤«¤é¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤â¹¾¸Í»þÂå¡¢¡Ö¾å²¼³¨¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢²ÎÀî¹ñË§¤âÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²ÎÀî¹ñË§¡ÔÎ¾ÌÌÁê¡¡¤À¤ë¤Þ¡¡¤È¤¯¤µ¤«¤ê¡¡°Ëµ×¡¡¤²¤É¤Õ¡Õ1847-48Ç¯
¡Ô¥³¥Ã¥¯¡¿Æù¡Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¢¥ë¥Á¥ó¥Ü¥ë¥É¤Î¿¿ºî¤òµ¿¤¦¸¦µæ¼Ô¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¶áÇ¯¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤êµ¿¤¦ÍýÍ³¤Ï¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÍ·¤Ó¤ËËþ¤Á¤¿³¨¤â¡¢¹ÄÄë¤äµÜÄî¤Î¿Í¡¹¤ò´î¤Ð¤»¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¥¢¥ë¥Á¥ó¥Ü¥ë¥É¤Ï¤½¤ÎºÍÇ½¤ÈÀ¸³¶¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¡¦¥Ï¥×¥¹¥Ö¥ë¥¯²È¤ËÊû¤²¤¿¤È¤¤¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤µ¤Ë¡Ö²¦¤Î²è²È¡×¤Î¾Î¹æ¤ËÁê±þ¤·¤¤²è²È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
É®¼Ô¡§ÅÄÃæ µ×Èþ»Ò