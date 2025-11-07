開幕5戦で史上2人目の200得点…ルカ・ドンチッチがNBA初のスタッツラインも達成

ロサンゼルス・レイカーズは、11月6日（現地時間5日、日付は以下同）にホームのクリプトドットコム・アリーナでサンアントニオ・スパーズを118－116で振り切り、今シーズンの戦績を7勝2敗とした。

5連勝はヒューストン・ロケッツと並んで現在リーグ最長タイ。ウェスタン・カンファレンスで、レイカーズ（7勝2敗）はオクラホマシティ・サンダー（8勝1敗）に次いで2位の好位置にいる。

スパーズ戦では約35分間にわたってリードを許す展開で、同点13度、リードチェンジ13度を記録する激戦となったのだが、レイカーズは第3クォーターに37得点を奪われた後で迎えた第4クォーターに、スパーズのフィールドゴール成功率を36.8パーセント（7／19）に抑える好守が光った。

レイカーズでは2試合ぶりの出場となったルカ・ドンチッチがいずれもゲームハイとなる35得点13アシスト5スティールに9リバウンド2ブロック、ディアンドレ・エイトンが22得点10リバウンド2ブロック、マーカス・スマートが17得点5リバウンド5アシスト、八村塁が15得点をマーク。

レブロン・ジェームズを坐骨神経痛のため開幕から欠き、今シーズンに平均31.1得点5.1リバウンド9.3アシスト1.4スティールを誇るオースティン・リーブスもハムストリング負傷で2試合連続の欠場となる中、好調スパーズ（5勝2敗）を撃破できたことは大きい。

特にドンチッチは、今シーズン5試合の出場で200得点に到達。レギュラーシーズン最初の5試合に記録した合計得点としては、1962－63シーズンに264得点、1961－62シーズンに256得点をたたき出したウィルト・チェンバレン（元サンフランシスコ・ウォリアーズほか）に次いでNBA史上3位。マイケル・ジョーダン（元シカゴ・ブルズほか）が1986－87シーズンに残した197得点も超えてみせた。

そしてシーズン最初の5試合で計200得点、55リバウンド、46アシストをマークしたドンチッチは、同スパンで200得点、25リバウンド、25アシスト以上をクリアしたNBA史上初の選手となり、驚異的な数字を残している。

ドンチッチ率いるレイカーズは、9日のアトランタ・ホークス戦を皮切りに、アウェー5連戦へ臨む。13日にはサンダーとも対戦するだけに、今後もウェスト上位をキープできるか必見だ。



LUKA DONČIĆ CONTINUES HIS HISTORIC RUN 🔥

🏀 Joins Wilt Chamberlain (2x) as the only players in NBA history to score 200+ points through the first 5 games of a season.

🏀 First player in NBA history with 200+ PTS, 25+ REB, and 25+ AST through the first 5 games of a season.… https://t.co/EkBGgDXhMC pic.twitter.com/5T0GBDM0xK

- NBA (@NBA) November 6, 2025

【動画】スパーズ戦でも大暴れしたドンチッチ！





