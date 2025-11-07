宮粼あおいがお茶の間にいることが、いったいどれだけ素晴らしいことなのか。いま私たちの誰もが、そうしみじみと感じているのではないだろうか。放送中の『ちょっとだけエスパー』（テレビ朝日系）にて民放の連続ドラマに13年ぶりに登場し、多くの視聴者を魅了しているところ。さらに、彼女が主演声優を務めた映画『おおかみこどもの雨と雪』（2012年）が『金曜ロードショー』（日本テレビ系）の枠で放送される。宮粼とはわれわれにとって、どのような存在なのだろうか。

ドラマ『ちょっとだけエスパー』は、『アンナチュラル』（2018年／TBS系）や『MIU404』（2020年／TBS系）などの脚本を手がけてきた野木亜紀子の最新作。“ちょっとだけエスパー”になった人生ドン詰まりのサラリーマン・文太（大泉洋）が、同じようなユニークな仲間たちとともに世界を救うという、非常にユーモラスな作品だ。宮粼が演じるのは、文太と暮らすことになる謎の女性・四季。クリーニング店に勤めている彼女は、記憶喪失なのか、文太のことを本当の夫だと思い込んでいるらしい。ヒロインにあたるポジションである。

本作は“SFラブロマンス”をジャンルとして掲げていて、文太にはあまりにも不条理なルールが課されている。それは、“人を愛してはならない”というもの。文太と四季は本当の夫婦ではないわけだが、やがてこの関係性に焦点が当たることになるのだろう。実際にいま文太は、四季に翻弄されっぱなし。彼女は彼を本当の夫だと思い込んでいるのだから、素直に愛情をぶつけてくる。この愛情を表現する宮粼が素晴らしい。

それは重い愛などとはほど遠く、とても軽やかで柔らかなもの。宮粼の声そのものの質感には甘味があるが、発する調子はカラッとしていて涼しげだ。彼女のその優しい声と眼差しが、この社会において居場所を失っていた文太の存在を肯定している。そしてときおり見せる笑顔がチャーミング。主演の大泉の狼狽える演技も相まって、それはより多くの視聴者の心をも揺さぶっているようである。

■宮粼あおいの“声の芝居”が『おおかみこどもの雨と雪』に宿す温かさ そんな宮粼といえば、朝ドラ『らんまん』（2023年度前期／NHK総合）でナレーションを担当していたのが記憶に新しい。ひだまりのような優しい彼女の声が、好きなことに向かって一直線な主人公の物語を、温かく包んでいた。毎朝が楽しみだったものである。

しかし先述しているように、民放の場で日常的に宮粼が私たちの前に姿を見せるのは、2012年に放送された『ゴーイング マイ ホーム』（カンテレ・フジテレビ系）以来のこと。『純情きらり』（2006年度前期／NHK総合）と『篤姫』（2008年／NHK総合）という、「朝ドラ」でも「大河ドラマ」でも主演を務めた経験のある宮粼は、間違いなく“国民的俳優”だといえる存在だ。が、その豊かなキャリアにおいて彼女は、ドラマよりも映画に多く出演してきた俳優なのである。

そのうちのひとつが、『おおかみこどもの雨と雪』。『時をかける少女』（2006年）や『サマーウォーズ』（2009年）、そして最新作『果てしなきスカーレット』が公開されようとしている細田守監督による長編アニメーションだ。

本作が描くのは、かなり変わった親子の物語。ある日、“おおかみおとこ”と出会った主人公・花は、彼と恋に落ち、結婚をし、やがてふたりの子どもである雨と雪が生まれる。そうして、人間と狼のルーツを持つ子どもたちの成長と、その母である花の絆をダイナミックに描き出していく。花の声を演じるのが、宮粼である。

本稿では彼女の“声”について言及してきたが、肉体をともなう映画やドラマ、あるいは物語の状況や登場人物の心情を説明するナレーションと声優業は、まったく違う。声だけで、喜びや苦悩といった、キャラクターの内面の変化を表現しなくてはならない。甘く、柔らかく、温かで優しいのが宮粼の声の大きな魅力だが、自由自在に操ってみせるところにこそ、その真価はある。いまから10年以上も前の作品ではあるが、彼女が優れた声の使い手であることは、アニメのほうがよく分かる。

現在は公開中の映画『秒速5センチメートル』にも出演中だが、お茶の間で俳優・宮粼あおいに出会える機会は、そう多くはない。『ちょっとだけエスパー』で彼女の魅力にはじめて触れた若い世代も多いらしいから、今回の『おおかみこどもの雨と雪』の放送は、また大きな驚きを人々にもたらすかもしれない。（文＝折田侑駿）