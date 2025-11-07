日清紡ＨＤ、1-9月期(3Q累計)経常が2.6倍増益で着地・7-9月期は黒字浮上

日清紡ホールディングス <3105> [東証Ｐ] が11月7日昼(11:30)に決算を発表。25年12月期第3四半期累計(1-9月)の連結経常利益は前年同期比2.6倍の213億円に急拡大し、通期計画の216億円に対する進捗率は98.7％に達し、5年平均の68.8％も上回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-12月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比98.2％減の2.8億円に大きく落ち込む計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(3Q)の連結経常損益は22.9億円の黒字(前年同期は27.4億円の赤字)に浮上し、売上営業損益率は前年同期の-2.5％→0.4％に改善した。



株探ニュース

