日経平均7日前引け＝反落、1100円安の4万9783円 日経平均7日前引け＝反落、1100円安の4万9783円

7日前引けの日経平均株価は反落。前日比1100.19円（-2.16％）安の4万9783.49円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は532、値下がりは1007、変わらずは70と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均マイナス寄与度は403.78円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が401.11円、東エレク <8035>が77.21円、味の素 <2802>が46.8円、イビデン <4062>が43.79円と並んだ。



プラス寄与度トップはリクルート <6098>で、日経平均を121.54円押し上げ。次いで中外薬 <4519>が34.90円、ＫＤＤＩ <9433>が31.09円、ファストリ <9983>が26.47円、良品計画 <7453>が11.16円と続いた。



業種別では33業種中7業種が値上がり。1位はサービスで、以下、海運、小売、陸運が続いた。値下がり上位には非鉄金属、電気機器、機械が並んだ。



