7日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数403、値下がり銘柄数934と、値下がりが優勢だった。



個別ではサイオス<3744>が一時ストップ高と値を飛ばした。ソネック<1768>、イチケン<1847>、ニッカトー<5367>、トーソー<5956>、サンセイ<6307>など7銘柄は年初来高値を更新。ホリイフードサービス<3077>、メディシノバ・インク<4875>、ヘリオス テクノ ホールディング<6927>、横浜丸魚<8045>、マイネット<3928>は値上がり率上位に買われた。



一方、木徳神糧<2700>がストップ安。ハビックス<3895>、テンダ<4198>、東映アニメーション<4816>、倉元製作所<5216>、シキノハイテック<6614>など8銘柄は年初来安値を更新。エフオン<9514>、内海造船<7018>、ＰＥＧＡＳＵＳ<6262>、エフテック<7212>、岡本工作機械製作所<6125>は値下がり率上位に売られた。



