ETF売買動向＝7日前引け、ｉＦＲＥＩＴ、ｉＦ高リートが新高値 ETF売買動向＝7日前引け、ｉＦＲＥＩＴ、ｉＦ高リートが新高値

7日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比10.4％増の2268億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同11.1％増の1877億円だった。



個別ではＯｎｅ ＥＴＦ 東証ＲＥＩＴ指数 <2556> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 東証ＲＥＩＴ指数 <1488> 、グローバルＸ グリーン・Ｊ－ＲＥＩＴ ＥＴＦ <2855> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 日経高利回りＲＥＩＴ指数 <210A> 、ＳＭＤＡＭ 東証ＲＥＩＴ指数 <1398> など11銘柄が新高値。東証ＲＥＩＴインバースＥＴＦ <2094> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> が3.85％高と大幅な上昇。



一方、グローバルＸ ウラニウムビジネス ＥＴＦ <224A> は7.86％安、グローバルＸ 半導体・トップ１０－日本株式 ＥＴＦ <282A> は4.11％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ パラジウム上場投資信託 <1675> は4.09％安、ｉシェアーズ ＡＩ グローバル・イノベーション <408A> は4.09％安、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経半導体株指数連動型 <200A> は3.88％安と大幅に下落した。



日経平均株価が1100円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1144億8100万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における前引け時点の平均1577億7200万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が226億3000万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が131億1000万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が103億3200万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が80億1200万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が74億2100万円の売買代金となった。



