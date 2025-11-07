東証グロース（前引け）＝値下がり優勢、データセク、ＢＡＳＥが買われる 東証グロース（前引け）＝値下がり優勢、データセク、ＢＡＳＥが買われる

7日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数173、値下がり銘柄数380と、値下がりが優勢だった。



個別ではレジル<176A>、富士山マガジンサービス<3138>が年初来高値を更新。データセクション<3905>、ＢＡＳＥ<4477>、ケイファーマ<4896>、メディア総研<9242>、ＲＯＸＸ<241A>は値上がり率上位に買われた。



一方、デコルテ・ホールディングス<7372>が一時ストップ安と急落した。Ｃｈｏｒｄｉａ Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓ<190A>、オーバーラップホールディングス<414A>、ＮＥ<441A>、クラシコ<442A>、カルナバイオサイエンス<4572>など11銘柄は年初来安値を更新。サイバー・バズ<7069>、旅工房<6548>、サンバイオ<4592>、ＡｐｐＢａｎｋ<6177>、ブリッジコンサルティンググループ<9225>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

