キヤノンEFマウント用

株式会社サイトロンジャパンは、最大撮影倍率1.5倍の望遠マクロレンズ「LAOWA 180mm F4.5 1.5x Ultra Macro APO」を11月7日（金）に発売した。

LAOWAブランド初のテレ（望遠）マクロマクロレンズ。35mmフルサイズのイメージサークルに対応する。最短撮影距離は300mm。一般的な等倍（1倍）を超える撮影倍率1.5倍での撮影が可能。

対応マウントは、キヤノンRF、キヤノンEF、ソニーE、ニコンZ、Lの5種類。そのうち、キヤノンEF、ソニーE、ニコンZマウント用では、1.5m～無限遠までのAFにも対応する。

レンズ構成は9群12枚。近接撮影時にも画面全域でシャープな画像が得られるとしている。軸上色収差と倍率色収差を抑えるアポクロマート設計でもある。

1.5m以内の撮影ではMFモードで精密なマクロ撮影が可能。フォーカスリングを無限遠方向にクリック位置まで回すとAFモードとなる。また、MF操作時のワーキングディスタンスは最短147.6mm。

ソニーEマウント用

提供：株式会社サイトロンジャパン

対応マウント：キヤノンRF、キヤノンEF、ソニーE、ニコンZ、L 対応フォーマット：35mmフルサイズ 焦点距離：180mm 絞り範囲：F4.5～F32（MF）、F4.5～F22（AF） レンズ構成：9群12枚 絞り羽根枚数：9枚 最短撮影距離：300mm 最短ワーキングディスタンス：147.6mm 最大倍率：1.5倍 フィルター径：62mm 外形寸法：67.6×88.4mm（キヤノンEF）、67.6×134.4mm（ソニーE） 質量：484g（キヤノンEF）、521.6g（ソニーE） 価格：10万5,000円前後