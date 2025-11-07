新宿 北村写真機店で“ウルトラマンシリーズ60周年”の記念写真展 名シーンを徹底再現 記念書籍も先行販売
新宿 北村写真機店で、写真展「60 YEARS OF INHERITANCE ULTRAMAN」が11月27日（木）から開催される。写真家の中西学氏が円谷プロダクション完全監修のもと、ウルトラマンの名シーンを新たに再現した撮り下ろし作品を展示する。
1966年に放送開始したウルトラマンシリーズの60周年を祝う記念企画。シリーズ初期の作品「ウルトラマン」から、1話～39話の映像をもとにシーンを徹底的に再現。それを当時の映像とは別のアングルでとらえた作品なども展示するという。人気怪獣のゼットンやバルタン星人、ゴモラなども登場する。
展示に合わせたオリジナルグッズの販売も実施。詳細は後日、新宿 北村写真機店のWebサイトで発表する。
また会場では、弊社インプレスより刊行する書籍「ウルトラマン VS. バルタン星人、ゴモラ、ゼットン」を先行販売。12月10日（水）の発売日に先駆けて手に取れる機会となる。
書籍「ウルトラマン VS. バルタン星人、ゴモラ、ゼットン」
展示名
60 YEARS OF INHERITANCE ULTRAMAN
会期
2025年11月27日（木）～12月12日（金）
会場
新宿 北村写真機店 地下1Fベースメントギャラリー
入場料
無料
営業時間
10時00分～21時00分