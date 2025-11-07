ビーエンジ、今期経常を15％上方修正・最高益予想を上乗せ、今期配当を実質増額修正

ビジネスエンジニアリング <4828> [東証Ｐ] が11月7日昼(11:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比39.6％増の33.9億円に拡大した。

併せて、通期の同利益を従来予想の52億円→60億円(前期は46.7億円)に15.4％上方修正し、増益率が11.1％増→28.2％増に拡大し、従来の10期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比16.0％増の26億円に伸びる計算になる。



同時に、12月31日割当の1→5の株式分割に伴い、今期の年間配当を従来計画の156円→100円(株式分割前換算では188円)に修正した。年間配当は実質20.5％の増額となる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比31.7％増の16.4億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の24.8％→26.3％に上昇した。



株探ニュース

