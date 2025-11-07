ETF売買代金ランキング＝7日前引け
7日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 114481 4.5 42490
２. <1357> 日経Ｄインバ 22630 60.6 6076
３. <1360> 日経ベア２ 13110 18.1 149.2
４. <1458> 楽天Ｗブル 10332 17.4 50380
５. <1321> 野村日経平均 8012 3.9 51680
６. <1579> 日経ブル２ 7421 -12.3 457.1
７. <1306> 野村東証指数 5032 133.9 3428.0
８. <1540> 純金信託 4420 -28.3 18890
９. <1568> ＴＰＸブル 3430 42.3 661.2
10. <1459> 楽天Ｗベア 3092 39.7 245
11. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1854 31.8 65200
12. <2644> ＧＸ半導日株 1828 -6.4 2455
13. <1329> ｉＳ日経 1533 27.0 5180
14. <1545> 野村ナスＨ無 1251 116.1 38800
15. <1398> ＳＭＤリート 1082 302.2 2041.5
16. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 1044 90.5 692.5
17. <1330> 上場日経平均 1032 -14.9 51740
18. <1320> ｉＦ日経年１ 974 -20.2 51480
19. <1655> ｉＳ米国株 942 88.8 741.2
20. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 920 14.3 2324
21. <2244> ＧＸＵテック 893 52.1 3056
22. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 848 135.6 59090
23. <1343> 野村ＲＥＩＴ 839 -18.4 2137.0
24. <1346> ＭＸ２２５ 813 124.0 51710
25. <1571> 日経インバ 798 198.9 424
26. <1358> 上場日経２倍 746 15.1 80450
27. <2036> 金先物Ｗブル 669 12.6 148250
28. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 651 251.9 10910
29. <2243> ＧＸ半導体 609 179.4 2548
30. <314A> ｉＳゴールド 609 -77.8 290.2
31. <1489> 日経高配５０ 590 -19.5 2585
32. <1367> ｉＦＴＰＷブ 585 97.6 50970
33. <2865> ＧＸＮカバコ 583 138.0 1163
34. <1328> 野村金連動 426 52.1 14570
35. <1615> 野村東証銀行 409 42.5 463.9
36. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 406 89.7 152
37. <1308> 上場東証指数 394 -45.7 3389
38. <200A> 野村日半導 346 -64.1 2252
39. <1326> ＳＰＤＲ 325 -31.9 56260
40. <1542> 純銀信託 321 -32.8 21705
41. <2516> 東証グロース 321 126.1 548.0
42. <381A> ｉＦ米債３無 302 -100.0 2151
43. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 288 152.6 29595
44. <1678> 野村インド株 277 109.8 346.9
45. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 267 -25.4 1115
46. <1547> 上場ＳＰ５百 262 -48.9 11215
47. <2631> ＭＸナスダク 262 -24.3 27515
48. <1305> ｉＦＴＰ年１ 260 -83.5 3466.0
49. <1580> 日経ベア 260 12.1 1125.5
50. <2559> ＭＸ全世界株 254 11.4 24950
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
株探ニュース