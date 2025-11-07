　7日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　114481　　　 4.5　　　 42490
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 22630　　　60.6　　　　6076
３. <1360> 日経ベア２　　　 13110　　　18.1　　　 149.2
４. <1458> 楽天Ｗブル　　　 10332　　　17.4　　　 50380
５. <1321> 野村日経平均　　　8012　　　 3.9　　　 51680
６. <1579> 日経ブル２　　　　7421　　 -12.3　　　 457.1
７. <1306> 野村東証指数　　　5032　　 133.9　　　3428.0
８. <1540> 純金信託　　　　　4420　　 -28.3　　　 18890
９. <1568> ＴＰＸブル　　　　3430　　　42.3　　　 661.2
10. <1459> 楽天Ｗベア　　　　3092　　　39.7　　　　 245
11. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1854　　　31.8　　　 65200
12. <2644> ＧＸ半導日株　　　1828　　　-6.4　　　　2455
13. <1329> ｉＳ日経　　　　　1533　　　27.0　　　　5180
14. <1545> 野村ナスＨ無　　　1251　　 116.1　　　 38800
15. <1398> ＳＭＤリート　　　1082　　 302.2　　　2041.5
16. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　1044　　　90.5　　　 692.5
17. <1330> 上場日経平均　　　1032　　 -14.9　　　 51740
18. <1320> ｉＦ日経年１　　　 974　　 -20.2　　　 51480
19. <1655> ｉＳ米国株　　　　 942　　　88.8　　　 741.2
20. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 920　　　14.3　　　　2324
21. <2244> ＧＸＵテック　　　 893　　　52.1　　　　3056
22. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 848　　 135.6　　　 59090
23. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 839　　 -18.4　　　2137.0
24. <1346> ＭＸ２２５　　　　 813　　 124.0　　　 51710
25. <1571> 日経インバ　　　　 798　　 198.9　　　　 424
26. <1358> 上場日経２倍　　　 746　　　15.1　　　 80450
27. <2036> 金先物Ｗブル　　　 669　　　12.6　　　148250
28. <2870> ｉＦナ百Ｗベ　　　 651　　 251.9　　　 10910
29. <2243> ＧＸ半導体　　　　 609　　 179.4　　　　2548
30. <314A> ｉＳゴールド　　　 609　　 -77.8　　　 290.2
31. <1489> 日経高配５０　　　 590　　 -19.5　　　　2585
32. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　 585　　　97.6　　　 50970
33. <2865> ＧＸＮカバコ　　　 583　　 138.0　　　　1163
34. <1328> 野村金連動　　　　 426　　　52.1　　　 14570
35. <1615> 野村東証銀行　　　 409　　　42.5　　　 463.9
36. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 406　　　89.7　　　　 152
37. <1308> 上場東証指数　　　 394　　 -45.7　　　　3389
38. <200A> 野村日半導　　　　 346　　 -64.1　　　　2252
39. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 325　　 -31.9　　　 56260
40. <1542> 純銀信託　　　　　 321　　 -32.8　　　 21705
41. <2516> 東証グロース　　　 321　　 126.1　　　 548.0
42. <381A> ｉＦ米債３無　　　 302　　-100.0　　　　2151
43. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 288　　 152.6　　　 29595
44. <1678> 野村インド株　　　 277　　 109.8　　　 346.9
45. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 267　　 -25.4　　　　1115
46. <1547> 上場ＳＰ５百　　　 262　　 -48.9　　　 11215
47. <2631> ＭＸナスダク　　　 262　　 -24.3　　　 27515
48. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　 260　　 -83.5　　　3466.0
49. <1580> 日経ベア　　　　　 260　　　12.1　　　1125.5
50. <2559> ＭＸ全世界株　　　 254　　　11.4　　　 24950
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


株探ニュース