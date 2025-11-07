元宝塚トップ娘・真彩希帆、退団後初のソロアルバム発売 ジャケットビジュアル解禁【コメント・収録楽曲】
元宝塚歌劇団雪組トップ娘役の真彩希帆（まあや・きほ）のフルカバーアルバム『A New Life』が2026年1月14日に発売される。先立ってジャケットビジュアルがきょう8日に解禁された。
【写真あり】かわいい…元宝塚雪組トップ娘役の真彩希帆、第1子を公開
繊細な歌声と高い歌唱力で評価を受け続けている真彩が2021年4月に宝塚歌劇団退団後、初のソロアルバムをリリースする。退団以降、ヒロインとして出演した主な作品（『ファントム』、『ジキル＆ハイド』、『モーツァルト！』など）からの名曲を自身が10曲セレクトし、アレンジ作業にも参加し作り上げた。来年3〜4月は産後初の復帰作としてミュージカル『ジキル＆ハイド』への出演が決定しており、1月には韓国ミュージカル界を代表する俳優KAI氏の日本公演ゲスト出演も予定している。
ジャケットデザインは、ファンクラブ限定盤と通常盤（一般販売）の2種を用意。今回、通常版のビジュアルを公開した。パステルカラーのシースルー衣装で、かわいさも大人っぽさも表現。横を向いてほほ笑む真彩の表情は、これまでに参加した作品に思いをはせているようにも思わせる1枚になっている。
■真彩希帆コメント
役として生きた瞬間を思い出し、舞台の記憶や物語の情景が感じられるよう、想いを込めて歌いました。素晴らしきミュージカルの世界。名曲の数々を心ゆくまでお楽しみください！
■収録内容 （全10曲）
彼を愛している ミュージカル『ドン・ジュアン』より
スィンク・オブ・ミー ミュージカル『オペラ座の怪人』より
私が生きてこなかった人生 ミュージカル『天使にラブ・ソングを〜シスター・アクト〜』より
まことの愛 ミュージカル『ファントム』より
あんな人が ミュージカル『ジキル＆ハイド』より
サウンド・オブ・ミュージック ミュージカル『サウンド・オブ・ミュージック』より
僕こそ音楽（ミュージック）ミュージカル『モーツァルト！』より
ダンスはやめられない ミュージカル『モーツァルト！』より
How Will I Know？ ミュージカル『DEATH TAKES A HOLIDAY』より
新たな生活 ミュージカル『ジキル＆ハイド』より
【写真あり】かわいい…元宝塚雪組トップ娘役の真彩希帆、第1子を公開
繊細な歌声と高い歌唱力で評価を受け続けている真彩が2021年4月に宝塚歌劇団退団後、初のソロアルバムをリリースする。退団以降、ヒロインとして出演した主な作品（『ファントム』、『ジキル＆ハイド』、『モーツァルト！』など）からの名曲を自身が10曲セレクトし、アレンジ作業にも参加し作り上げた。来年3〜4月は産後初の復帰作としてミュージカル『ジキル＆ハイド』への出演が決定しており、1月には韓国ミュージカル界を代表する俳優KAI氏の日本公演ゲスト出演も予定している。
■真彩希帆コメント
役として生きた瞬間を思い出し、舞台の記憶や物語の情景が感じられるよう、想いを込めて歌いました。素晴らしきミュージカルの世界。名曲の数々を心ゆくまでお楽しみください！
■収録内容 （全10曲）
彼を愛している ミュージカル『ドン・ジュアン』より
スィンク・オブ・ミー ミュージカル『オペラ座の怪人』より
私が生きてこなかった人生 ミュージカル『天使にラブ・ソングを〜シスター・アクト〜』より
まことの愛 ミュージカル『ファントム』より
あんな人が ミュージカル『ジキル＆ハイド』より
サウンド・オブ・ミュージック ミュージカル『サウンド・オブ・ミュージック』より
僕こそ音楽（ミュージック）ミュージカル『モーツァルト！』より
ダンスはやめられない ミュージカル『モーツァルト！』より
How Will I Know？ ミュージカル『DEATH TAKES A HOLIDAY』より
新たな生活 ミュージカル『ジキル＆ハイド』より