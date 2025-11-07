乃木坂46が、2026年1月14日に約7年振りとなるオリジナルアルバムの発売を発表した。

タイトルは『My respect』。また、アルバム発売を記念したライブを2月22日・23日の東京・有明アリーナにて＜乃木坂46 5th ALBUM MEMORIAL LIVE 『My respect』＞の開催することも決定した。なお、YouTubeショッピングのストアカートからアルバム予約＆乃木坂46モバイル会員限定のチケット超最速先行応募もスタートするとのこと。

乃木坂46のYouTubeチャンネル「乃木坂配信中」での生配信番組「乃木坂工事中10周年記念生配信」にて“重大発表”としてキャプテン・梅澤美波から発表となった。乃木坂46のオリジナルアルバムは5作目となり、2019年4月に発表した『今が思い出になるまで』以来の作品となる。今作は29thシングル「Actually…」から最新シングルまでと、既に発表している3期生〜5期生の楽曲をDisc2として収録したType-A〜Cとそれをすべて網羅した完全生産限定盤の豪華仕様と通常盤の5形態での発売となる。＜乃木坂46 5th ALBUM MEMORIAL LIVE 『My respect』＞はアルバムの内容を中心に構成されたライブとなり、有明アリーナで2日間の開催となる。

◾️5thアルバム『My respect』

発売日：2026年1月14日（水）

▼ライブチケット最速先行応募シリアルナンバー付の予約

https://www.youtube.com/@nogizakahaishinchu/store

▼CDショップでの予約

https://nogizaka46.lnk.to/20260114_5thAlbum_Myrespect_PKG ◆完全生産限定盤

4CD+1Blu-ray / SRCL-13500〜13505 / \22,000（税込）

豪華ブックレット、募特典シリアルナンバー封入、メンバー生写真1枚封入（各TYPE別35種より1枚ランダム封入） ◆初回生産限定盤Type-A

2CD+1Blu-ray / SRCL-13506〜13508 / \7,500（税込）

フォトブックレットA、応募特典シリアルナンバー封入、メンバー生写真1枚封入（各TYPE別35種より1枚ランダム封入） ◆初回生産限定盤Type-B

2CD+1Blu-ray / SRCL-13509〜13511 / \7,500（税込）

フォトブックレットB、応募特典シリアルナンバー封入、メンバー生写真1枚封入（各TYPE別35種より1枚ランダム封入） ◆初回生産限定盤Type-C

2CD+1Blu-ray / SRCL-13512〜13514 / \7,500（税込）

フォトブックレットC、応募特典シリアルナンバー封入、メンバー生写真1枚封入（各TYPE別35種より1枚ランダム封入） ◆初回仕様限定 / 通常盤

CDのみ / SRCL-13515 / \3,000（税込）

初回仕様限定特典：応募特典シリアルナンバー封入

◾️＜乃木坂46 5th ALBUM MEMORIAL LIVE 『My respect』＞ 2026年2月22日（日）・23日（月・祝）東京・有明アリーナ

■40thシングル

発売日：2025年11月26日（水）

特設サイト：https://www.nogizaka46.com/s/n46/page/40th_single

予約：http://nogizaka46.lnk.to/20251126_40thSingle_PKG ◆Blu-ray付き

初回仕様限定盤TYPE-A / SRCL-13460〜13461 / \2,000（税込）

初回仕様限定盤TYPE-B / SRCL-13462〜13463 / \2,000（税込）

初回仕様限定盤TYPE-C / SRCL-13464〜13465 / \2,000（税込）

初回仕様限定盤TYPE-D / SRCL-13466〜13467 / \2,000（税込） ◆初回仕様限定盤・封入特典

応募特典シリアルナンバー封入

メンバー生写真1枚封入（各TYPE別38種より1枚ランダム封入） ◆通常盤 / CDのみ

通常盤 / SRCL-13468 / \1,200（税込）

■ライブ情報 ＜テレビ朝日ドリームフェスティバル2025＞

2025年11月1日〜3日 千葉県・幕張メッセ 国際展示場 4〜6ホール

※乃木坂46は11月1日に出演 ＜乃木坂46 6期生 「新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za」＞

2025年11⽉8⽇・9日・17日・18日・19日・21日・30日 東京都・THEATER_MILANO-Za ＜久保史緒里 卒業コンサート＞

2025年11月26日・27日 神奈川県・横浜アリーナ ＜乃木坂46 40thSGアンダーライブ＞

2025年12月19日・20日・21日 東京都・日本武道館 ＜乃木坂46 5th ALBUM MEMORIAL LIVE 『My respect』＞

2026年2月22日・23日 東京都・有明アリーナ