トゥンクトゥンク＆キティが仲良く“手つなぎ” コラボアイテムきょうから発売
GREEN×EXPO協会と2027年国際園芸博覧会マスターライセンスオフィスは、2027年に横浜で開催されるGREEN×EXPO 2027（正式名称：2027年国際園芸博覧会）の公式ライセンス商品として、世界中で愛されるサンリオの「サンリオキャラクターズ」とのコラボレーション商品（第1弾）全7アイテムを、きょう7日に発売する。「EXPO 2027 オフィシャルストア 丸善 丸の内店」がある丸の内オアゾにて、コラボレーション商品発表会が行われ、トゥンクトゥンクとハローキティが登場した。
【写真】見つめ合うトゥンクトゥンク＆キティ グッズも紹介
2025年大阪・関西万博の公式キャラクターの「ミャクミャク」とのコラボレーションに続き、大きな話題となるコラボレーションが実現。今回は「ハローキティ」をはじめとするサンリオキャラクターズと、トゥンクトゥンクがコラボレーションしたデザインのTシャツや雑貨などが登場する。世界共通の「カワイイ」 が、GREEN×EXPO 2027の公式ライセンス商品に彩りを添える。
『EXPO2027 【サンリオキャラクターズ】 トゥンクトゥンク Tシャツ』は白と黒の2色展開。サイズは大人用でS・M・L・XL、こども用で110センチ・130センチを展開する。また、クリアファイルや巾着など、日常使いできるアイテムもラインナップ。
発表会に登場したトゥンクトゥンクとハローキティは壇上で握手。手をつないだり、見つめ合ったりと仲むつまじい様子を見せていた。
