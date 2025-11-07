本田真凜（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/11/07】プロフィギュアスケーターで俳優デビューした本田真凜が11月5日、自身のInstagramを更新。アイスショー出演ショットを公開した。

◆本田真凜、ウエスト穴あきのアイスショー衣装ショット公開


本田は「ICE BRAVE ただいま京都！！幼少期にずっと練習していたリンクでこうして滑れてとっても嬉しかったのです！！おおきに！」と自身が出演した、プロフィギュアスケーターで恋人の宇野昌磨プロデュースのアイスショー「Ice Brave2」の京都公演でのショットを公開。ウエストのサイド部分が穴あきになっている深紅の衣装を身にまとったショーのショットで美しいスタイルを披露した。

◆本田真凜の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「美しすぎて言葉失う」「赤衣装が映えてる」「色白でスタイル抜群」「見惚れちゃう」「妖精」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

