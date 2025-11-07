辻ちゃん長女・希空（のあ）「前髪ぱっつんになりました」イメチェン姿公開「天使」「似合いすぎる」と絶賛の声
【モデルプレス＝2025/11/07】タレントの杉浦太陽と辻希美の長女・希空（のあ）が11月5日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジした姿を披露し、話題を呼んでいる。
希空は「前髪ぱっつんになりました」とつづり、湖の前でポーズを決めるショットを公開。最近では前髪を分けたスタイルが定着していたが、頭に手を置き、ぱっつん前髪を強調した姿を収めた写真となっている。
この投稿に「可愛い」「似合いすぎる」「天使」「圧倒的オーラ」「美少女」などコメントが集まっている。（modelpress編集部）
