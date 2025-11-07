キンプリ永瀬廉、“親友”なにわ男子・西畑大吾を「好きかも」と思ったタイミングとは？西畑は「人生推しソング」も発表
【モデルプレス＝2025/11/07】King ＆ Princeの永瀬廉がMCを務めるテレ東の音楽トークバラエティ番組「ミュージックカプセル 〜人生の推しソング〜」（毎週木曜深夜2時5分〜）が、11月6日に放送。ゲストになにわ男子の西畑大吾が登場し、2人の親しい関係ならではのトークを繰り広げた。
【写真】キンプリ永瀬廉＆なにわ西畑大吾、近距離で見つめ合う
◆永瀬廉「大吾のこと好きかも」と思ったタイミングとは
◆西畑大吾「人生の推しソング」3曲発表
