【モデルプレス＝2025/11/07】女優の飯島直子が11月6日、自身のInstagramを更新。ラフなスパッツ姿で美しい脚を披露した。
【写真】50代女優「思わず目が行く」美脚際立つスパッツ姿
◆飯島直子、スパッツ姿で美脚披露
飯島は「きのうは一杯飲みに行ってきました」「腹ペコの昼食はくすねてきた弁当とよっちゃんのおかず」などと近況を綴り、ヒップの部分を緑のパンツのスタンプで隠した、太ももまでのスパッツにスリッパというラフな姿の横からのショットを公開。スラリとした美しい脚を披露した。
また、昼食の写真やキッチンなどで写した自身の顔のアップショットなども投稿している。
◆飯島直子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「思わず目が行く美脚」「自然体で美しい」「スタンプ面白い」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
