¡¡¶ÐÌ³Àè¤Î¾®³Ø¹»¤ä¾¦¶È»ÜÀß¤Ç½÷À¤òÅð»£¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢¹ÅçÃæ±û½ð¤Ï7Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢22·ï¤ÎÀÅª»ÑÂÖ»£±Æ½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¡Ê»£±Æ¡ËÍÆµ¿¤Ç¡¢¹Åç»ÔÎ©¾®¤Î¸µÎ×»þ¶µÍ¡º¬Íè¹°ÇÏÍÆµ¿¼Ô¡Ê27¡Ë¡áÀÅª»ÑÂÖ»£±Æ½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¡Ê»£±ÆÌ¤¿ë¡Ëºá¤ÇºßÂðµ¯ÁÊ¡á¤òÄÉÁ÷¸¡¤·¡¢ÁÜºº¤ò½ª·ë¤·¤¿¡£ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£ÄÉÁ÷¸¡¤Ï5ÆüÉÕ¡£
¡¡ÄÉÁ÷¸¡ÍÆµ¿¤ÏºòÇ¯¤«¤éº£Ç¯¤Ë¤«¤±¡¢¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿¾®³Ø¹»¤ä»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ëÊ£¿ô¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤Ç¡¢·¤¤Ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò»Å¹þ¤à¤Ê¤É¤·¤Æ½÷À¤Î¥¹¥«¡¼¥ÈÆâ¤òÅð»£¤·¤¿µ¿¤¤¡£¾¦¶È»ÜÀß¤¬20·ï¡¢¾®³Ø¹»¤¬2·ï¤À¤Ã¤¿¡£Èï³²¼Ô¤ÏÆÃÄê¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÆ±ÍÆµ¿¤Ç·×3²óÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£