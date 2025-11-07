石川梨華、家にある食材活用の昼食公開「簡単なのに美味しそう」「真似します」の声
【モデルプレス＝2025/11/07】元モーニング娘。でタレントの石川梨華が11月6日、自身のInstagramストーリーズを更新。家にある食材で作った昼食を公開した。
【写真】40歳元モー娘。「簡単なのに美味しそう」残り物活用の昼食公開
石川は「家にあった食材でチャーハン作った」とコメント。「＃お昼ご飯何たべたんだろう」というハッシュタグも添え、「シャウエッセン、玉ねぎ、白米、たまご、その他調味料」が材料の手作り炒飯の昼食を公開した。
この投稿に、ファンからは「簡単なのに美味しそう」「真似します」「器が可愛い」などと反響が寄せられている。
石川は2017年3月に巨人・野上亮磨投手（当時）と入籍。2018年4月に第1子長男、2020年1月に第2子次男の出産を報告している。（modelpress編集部）
石川梨華、家にある食材活用の昼食公開
