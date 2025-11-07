テレ東・相内優香アナ、第1子女児出産を報告「高齢出産ということもあり、不安が尽きず」
【モデルプレス＝2025/11/07】テレビ東京の相内優香アナウンサーが7日、自身のInstagramを更新。第1子女児の出産を報告した。
【写真】出産報告の39歳テレ東アナ、子どもの写真公開
相内アナは、「私事で恐縮ではございますが、先日、元気な女の子を出産いたしました」と報告。続けて「おかげさまで母子ともに健康です。高齢出産ということもあり、不安が尽きず無事に出産を終えてから、ご報告の運びとなりました」とつづった。
また、「担当番組のWBSでは4月から日中の仕事にシフトするなど妊娠にともない最大限の配慮をしてもらい」と多くの支えがあったことを回顧。「愛おしい我が子の可愛さに癒され、日々あたたかな幸せを感じております」と記している。今後については「また仕事に復帰する際には、母としての新たな視点も大切にしながら、真摯に向き合っていけたらと思っております」と前向きな姿勢を見せていた。
相内アナは、2008年にテレビ東京に入社した。現在は、「ワールドビジネスサテライト」（毎週月曜〜木曜よる10：00〜／金曜よる11：00〜）を担当。2023年、元NHKアナウンサー・青井実との結婚を公表している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】出産報告の39歳テレ東アナ、子どもの写真公開
◆相内優香アナ、出産を報告
相内アナは、「私事で恐縮ではございますが、先日、元気な女の子を出産いたしました」と報告。続けて「おかげさまで母子ともに健康です。高齢出産ということもあり、不安が尽きず無事に出産を終えてから、ご報告の運びとなりました」とつづった。
◆相内優香アナ、夫は元NHKアナ・青井実
相内アナは、2008年にテレビ東京に入社した。現在は、「ワールドビジネスサテライト」（毎週月曜〜木曜よる10：00〜／金曜よる11：00〜）を担当。2023年、元NHKアナウンサー・青井実との結婚を公表している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】