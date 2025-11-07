明日8日(土)にかけて北海道では平地でも積雪の可能性があり、車の運転などに注意が必要です。東日本や西日本は明日8日(土)は晴れて行楽日和の所が多いですが、明後日9日(日)は広く冷たい雨が降るでしょう。東京都心の最高気温は13℃と、12月上旬並みの寒さが予想されます。厚手のコートなどでしっかりと防寒対策をしてお過ごしください。

8日(土)にかけて北海道は平地でも積雪

明日8日(土)にかけて北日本の上空には寒気が流れ込む影響で、北海道や、東北の山地では雪が降るでしょう。北海道では平地でも雪の積もる所がありそうです。また、道北の一部では今日7日昼過ぎから夕方にかけて暴風に警戒が必要です。

明日8日(土)の日中は、雪の降るエリアが少なくなりますが、積雪や路面の凍結による交通への影響に注意してください。



一方、東北の太平洋側と、関東から九州、沖縄にかけては、大体晴れて行楽日和となるでしょう。最高気温は20℃前後の所が多く、福岡は24℃と、日中は薄着で過ごせる陽気となりそうです。ただ、東京都心は16℃と、昼間でも空気がヒンヤリと感じられるでしょう。気温に合わせて服装選びは慎重になさってください。

9日(日) 全国的に冷たい雨 東京都心は師走並みの寒さ

9日(日)は、全国の広い範囲で雨が降るでしょう。前線や低気圧が西日本や東日本を通過し、また、北日本も別の低気圧や前線の影響を受けるためで、カミナリを伴って雨の降り方が強まることもありそうです。予報に傘マークのない北日本でも、雨具を準備しておいた方が良さそうです。



9日(日)の気温は、日中でも20℃以下の所が多く、冷たい雨となるでしょう。東京都心の予想最高気温は13℃と、12月上旬並みの寒さです。風も冷たく、厚手の上着の出番となりそうです。雨対策だけでなく、しっかりとした寒さ対策をしてお過ごしください。