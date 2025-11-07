大きな鶏肉がのった“欲張りカオマンガイ”　新宿に現れた“タイの屋台”で味わう本場の味とは

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・新宿駅のタイ料理店『バンコク屋台カオサン』です。

タイ本場の屋台の味を新宿で堪能

店前にふわっと漂うジャスミンライスの香り。駅ナカのにぎわいと、飛び交う「コップンカー」の声。ここ、ほんとにタイの屋台そのままだ。

創業者涌井征男さんが「スパイスに魅せられ」て、1992年高田馬場でタイ国ラーメン「ティーヌン」をオープン。以後本場のタイ料理を提供し続けている。そしてこちらは2024年4月に開店。

人気の「タイ式トムヤムヌードル」は意外にもあっさりとしたスープ。だが、たっぷりの桜エビにナッツにピリ辛チリパウダーが後を引くおいしさだ。

よくばりカオマンガイ1400円（カオマンガイ、ミニパッタイ、生春巻きハーフ）

『バンコク屋台 カオサン』（手前）よくばりカオマンガイ 1400円（カオマンガイ、ミニパッタイ、生春巻きハーフ） （ドリンク）シンハー 790円 カオマンガイは、タレが決め手。タイの味噌「タオチオ」やハーブなどを使ったタレは絶品。生春巻きは皮がモッチリと美味。パッタイは中細の米粉麺。歯応えも味のからみがよい

メニュー選びに迷ったら、人気の「カオマンガイ」「生春巻き」など、セットメニューもあり。暑い時、無性に食べたくなるタイ料理。涼しい新宿駅地下でどうぞ。

『バンコク屋台 カオサン』カウンター、テーブルがあるので使い勝手がよい

イイトルミネ『バンコク屋台カオサン』

［店名］『バンコク屋台カオサン』

［住所］東京都新宿区新宿3-38-2イイトルミネ新宿

［電話］03-6709-8966

［営業時間］8時〜22時

［休日］無休（※イートルミネ休館日のぞく）

［交通］JR中央線ほか新宿駅改札内

撮影／小澤晶子、取材／本郷明美

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年9月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

