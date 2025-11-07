24-25シーズンが対象となっている

国際サッカー連盟（FIFA）が、2025年の個人各賞のノミネート選手を発表。

女子ベストイレブンに3人の日本人選手がノミネートされている。

この賞は各ポジションで世界最高の選手たちを選出し、ファン投票などによるベストイレブンを決定するもの。ファンはスター選手揃いのノミネートの中から自らのオールスターチームを選出することができ、投票はあらかじめ設定されたフォーメーションのひとつに選手を当てはめてチームを組む形で行われる。FIFAは「候補者は2024年8月11日から2025年8月2日までのパフォーマンスに基づいてノミネートされた」としている。

全体で88人のノミネート選手の中で、GK部門にマンチェスター・シティでプレーするGK山下杏也加、MF部門ではチームメートのMF長谷川唯とオランダのフェイエノールトからイングランドのトットナムへ移籍した19歳MF古賀塔子が選出されている。

なでしこジャパンは今年2月の国際大会シービリーブズカップで世界ランク1位のアメリカを破るなど3連勝で優勝を果たした。そのチームの中で欧州でプレーする中心選手3人がノミネートされた。（FOOTBALL ZONE編集部）