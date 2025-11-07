J1¥¯¥é¥Ö¤¬¥Ú¥ë¡¼ÂåÉ½FW³ÍÆÀ¤Ë´Ø¿´¤«¡¡ÆîÊÆÌ¾Ìç¤È¶¥¹ç¤â¡Ä¸½ÃÏÊóÆ»¡Ö²ÄÇ½À¤Ï³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥Ú¥ë¡¼1Éô¥¦¥Ë¥Ù¥ë¥·¥¿¥ê¥ª¡¦¥Ç¥Ý¥ë¥Æ¥¹¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Ú¥ë¡¼ÂåÉ½FW¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¥ì¥é¤Î³ÍÆÀ¤Ë¡¢J1À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤¬´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¡ÖTrome¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±Áª¼ê¤ÎÂåÍý¿Í¤Ç¤¢¤ë¥ê¥«¥ë¥É¡¦¥â¥é¥ì¥¹»á¤ÏÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖRPP Noticias¡×¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÌ¾Ìç¥µ¥ó¥È¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎÊ£¿ô¥¯¥é¥Ö¤«¤é¤Î´Ø¿´¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆÀ¶¿å¤«¤é·ÑÂ³Åª¤Ê¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡À¶¿å¤«¤é¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥â¥é¥ì¥¹»á¤Ï¡Ö2024Ç¯¡¢¹ß³Ê¤·¤Æ1ÉôÉüµ¢¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¤Î¥Á¡¼¥à¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ë»Ä¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤¬ºÆ¤Ó¾º³Ê¤·¤ÆÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î²ÄÇ½À¤â³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¦¥Ë¥Ù¥ë¥·¥¿¥ê¥ª¡¦¥Ç¥Ý¥ë¥Æ¥¹¤Ï¥Ú¥ë¡¼1Éô¥ê¡¼¥°¤ÇºÇÂ¿29²ó¤ÎÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ëÌ¾Ìç¤Ç¡¢2023Ç¯¤«¤é¥ê¡¼¥°3Ï¢ÇÆÃæ¡£29ºÐ¤Î¥Ð¥ì¥é¤Ï¤½¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¿¡£¥Ú¥ë¡¼ÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç21»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢3ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÈà¤ÎÍ¥Àè»ö¹à¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç4Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¡×¤È¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢³¤³°¥¯¥é¥Ö¤«¤é°ú¤¯¼ê¤¢¤Þ¤¿¤Î¾õ¶·¡£¥â¥é¥ì¥¹»á¤Ï¡Ö°ÜÀÒ»Ô¾ì¤¬³«¤«¤ì¤¿¸å¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¿µ½Å¤Ë¸«¶Ë¤á¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡×¤È°ÜÀÒ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎäÀÅ¤Ë¸¡Æ¤¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë