

資料 オリーブハマチ

香川県とかがわ県産品振興機構が、ホテル日航大阪のレストランで「香川県フェア」を開催しています。

フランス料理「レ・セレブリテ」では、讃岐コーチンブイヨンスープのパイ包み焼き、オリーブサーモンの炭火焼とイクラのメランジェサラダ、讃岐豚のフィレ肉、県産レモンの軽いエスプーマ仕立て和栗のモンブランなどを味わえるランチ（1万3000円）とディナー（２万2000円）を提供しています。

鉄板焼「銀杏」では、イタリア産キャビアをあしらった県産オリーブハマチと長芋のコンフィのタルタル、県産極上オリーブ牛A5ランクフィレ肉またはロース肉などが楽しめるランチ（２万円）とディナー（３万円）を提供します。

このイベントは、大阪・関西万博と瀬戸内国際芸術祭の開催を機に、大阪府と香川県が「連携PR」を宣言したことを受けて企画されたものです。

フェア開催にあたり、料理長が直接香川県の産地を訪ねて食材を吟味し、香川の自然の恵みを生かした秋らしいフランス料理、鉄板焼きに仕上げたということです。

期間は11月30日までで、フランス料理「レ・セレブリテ」は金・土・日・祝日のみの営業です。